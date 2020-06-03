Korona virüs nedeniyle evlerinde beklemek zorunda olan 0-18 yaş arası çocuklar için saat 14.00 ile 20.00 arası sokağa çıktı. 18 yaş altı çocuklar izinlerinin başlaması ile beraber Taksim’e koştu. İstiklal Caddesi’nin girişinde maskelerini alıp ellerini dezenfekte eden çocuklar ve gençler doyasıya gezip eğlendi. Ailelerde çocuklarının sürekli evde olduğunu ve dışarı çıkarmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade etti. Çocukların İstiklal Caddesi’nde gezdiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.
Sokağa çıkan çocuklar aileleriyle Taksim’e koştu
BUGÜN İZİNLİ OLARAK SOKAĞA ÇIKAN 18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR VE GENÇLER TAKSİM’E KOŞTU.
YORUM EKLE