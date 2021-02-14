Sultangazi’de karın yağmasıyla kısıtlama unutuldu

Sultangazi’de lapa lapa yağan karı görünce sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokaklara çıkan vatandaşlardan kimi fotoğraf çektirirken, kimi arkadaşlarıyla kar topu oynadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da dün akşam saatlerinde kar etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü. Sultangazi’de karı gören vatandaşlar, korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını unuttu. Bazı vatandaşların karda hatıra fotoğrafı çektirdiği ilçede, bazıları kar topu oynayıp kardan adam yaptı. Kimi vatandaşlar ellerinde market poşetleriyle yürürken görüntülenirken, kimileri arabalarının üstünde biriken karı temizledi.

Ekiplerin kar temizleme çalışmaları devam ediyor.