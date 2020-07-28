Sünnet olan minikler babalarıyla Ayasofya’yı ziyaret etti

Sünnet olan minik kardeşler babalarıyla birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ni ziyarete geldi. Cami içerisinde fotoğraf çektiren minikler turistlerin ilgi odağı oldu.

86 yıl aradan sonra kılınan ilk Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne yerli ve yabancı turistlerin ilgisi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni evlenen gelin ve damat Ayasofya’yı ziyaret ederken bugün ise sünnet olmanın sevincini yaşayan iki minik kardeş camiyi ziyarete geldi. Mehmet Fatih Han Polat (7) ve İhsan Bedirhan Polat (2) isimli çocuklar sünnet gezisi için babalarıyla birlikte geldikleri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sünnet kıyafetleriyle cami içerisinde dolaşan iki minik kardeş ise turistlerin ilgi odağı oldu.

"Oğullarımız için sünnet gezimizi burada yaptık"

Çocuklarıyla camiye geldiklerini söyleyen Hasan Polat, “Oğullarımızın sünneti için Ayasofya Camii’ne geldik. Cami açıldı iki üç gündür yoğunluk vardı bugünü tercih ettik. Sevinçliyiz. Bütün İslam alemine kutlu olsun. Biz de geldik oğullarımız için sünnet gezimizi burada yaptık. Hepimiz için çok güzel bir anı oldu. Dualar ettik. Şükür namazları kıldık. Tüm Müslümanlara ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.