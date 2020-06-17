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Taksim’de vatandaşlar yine maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı

TAKSİM’DE VATANDAŞLARIN UYARILARA RAĞMEN MASKESİZ VE SOSYAL MESAFESİZ DOLAŞMASI PES DEDİRTTİ. BAZI VATANDAŞLAR MASKELERİNİ AĞIZLARINA TAKMAK YERİNE KOLLARINA TAKIP GEZDİRDİ.

Taksim’de vatandaşlar yine maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı

Taksim’de vatandaşların uyarılara rağmen maskesiz ve sosyal mesafesiz dolaşması pes dedirtti. Bazı vatandaşlar maskelerini ağızlarına takmak yerine kollarına takıp gezdirdi.

Yeni tip korona virüs(Kovid-19) pandemisine karşı normalleşme adımları atılırken, vatandaşların rehavete kapıldıkları görüldü. Pandemi döneminde bir çok kez gündeme gelen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde vatandaşların yine maskesiz ve sosyal mesafesiz olması dikkat çekti. Uyarılara aldırış etmeyen vatandaşların rahatlıkları ise pes dedirtti. Bazı vatandaşların hiç maske takmadığı fark edilirken bazıları ise maskelerini kollarına takarak dolaştı. 2’nci dalga korkusunun yaşandığı günlerde vatandaşların sorumsuz davranışları akıllara durgunluk getirdi.

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