Tonlarca yem kazandıracak yarışma başlıyor

‘Mandıra Filozofu’ karakteriyle tanınan Müfit Can Saçıntı’nın sunumuyla 26 Ocak’ta Agro TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘10 Ton Yem Bulmaca’ yarışma programı yarışmacılarına tonlarca yem kazanma fırsatı sunacak.

Tarım televizyonu Agro TV, 26 Ocak’ta başlayacak olan ‘10 Ton Yem Bulmaca’ isimli yeni yarışma formatıyla yarışmacılarına tonlarca yem dağıtacak. Rol aldığı ‘Mandıra Filozofu’ karakteriyle tanınan Müfit Can Saçıntı’nın sunumuyla renklenecek olan yarışma programında hayvancılık ile ilgili sorulan sorulara doğru yanıtları veren yarışmacılar hem tonlarca yem hem de değeri on binlerce liralık olan çeşitli ödüllerin sahibi olacak.

Yarışmada 100 ton yem dağıtılacak

Türkiye’nin dört bir yanından gelecek yarışmacılara ev sahipliği yapmaya hazırlanan ‘10 Ton Yem Bulmaca’ programı, hayvancılık ile ilgili bilgi sahibi olan yetiştiricileri ekrana davet ediyor. www.yembulmaca.com internet adresinden başvuru toplamaya başlayan yarışmada açılan kutulara göre sorulacak soruları doğru yanıtlayan yarışmacılar Eriş Yem’in sponsorluğunda 10 ton yem kazanacak. 13 bölümden oluşacak yarışma programında toplamda ise 100 ton yem dağıtılacak.