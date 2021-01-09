Tonlarca yem kazandıracak yarışma başlıyor

‘Mandıra Filozofu’ karakteriyle tanınan Müfit Can Saçıntı’nın sunumuyla 26 Ocak’ta Agro TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan ‘10 Ton Yem Bulmaca’ yarışma programı yarışmacılarına tonlarca yem kazanma fırsatı sunacak.
Yarışmada 100 ton yem dağıtılacakTürkiye’nin dört bir yanından gelecek yarışmacılara ev sahipliği yapmaya hazırlanan ‘10 Ton Yem Bulmaca’ programı, hayvancılık ile ilgili bilgi sahibi olan yetiştiricileri ekrana davet ediyor. www.yembulmaca.com internet adresinden başvuru toplamaya başlayan yarışmada açılan kutulara göre sorulacak soruları doğru yanıtlayan yarışmacılar Eriş Yem’in sponsorluğunda 10 ton yem kazanacak. 13 bölümden oluşacak yarışma programında toplamda ise 100 ton yem dağıtılacak.