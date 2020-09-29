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Trafik denetimlerinde ceza yağdı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 gün boyunca yapılan uygulamalarda 4 bin sürücüye 1 milyon 600 bin TL ceza kesildi.

Trafik denetimlerinde ceza yağdı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 gün boyunca yapılan uygulamalarda 4 bin sürücüye 1 milyon 600 bin TL ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri 25-26 Eylül tarihlerinde Bakırköy, Fatih ve Zeytinburnu sahil yolu ve Turgut Özal Bulvarı üzerinde uygulamalar gerçekleştirdi. Genel trafik uygulaması kapsamında toplam 8 bin 330 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 4 bin 33 sürücüye "abart egzoz, makas atma, alkollü araç kullanımı, drift, trafiğe belgesiz çıkma, emniyet şeridi kullanımı, araç kullanırken cep telefonu kullanımı, gibi maddelerden

toplam 1 milyon 685 bin 867 TL ceza kesildi. Kontrollerde 205 araç trafikten men edilirken, 165 sürücünün de belgesi geçici olarak geri alındı.

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