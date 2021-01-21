Türk Kızılay’dan Afganistan’daki iç göçmenlere destek

Afganistan’daki daimi temsilciliğiyle ihtiyaç sahiplerine destek olan Türk Kızılayı, güvenlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle Mezar-ı Şerif şehrine çevre vilayetlerinden göç eden ve çadırlarda yaşayan ailelere insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif vilayetine göç etmek zorunda kalan ihtiyaç sahibi Afgan vatandaşları için harekete geçen bölgedeki Türk Kızılayı ekipleri, Afgan Kızılayı Kuzey Bölge Başkanlığı’yla birlikte ihtiyaç tespitinde bulundu. Ülkedeki güvenlik ve ekonomik sorunlar nedeniyle çevre vilayetlerinden Mezar-ı Şerif şehrine göç eden ve derme çatma çadırlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan ailelerin barınma, gıda, hijyen kiti, su, kışlık kıyafet, battaniye ve ısıtıcı ihtiyaçlarının olduğunu tespit eden Türk Kızılayı ekipleri, ilk etapta 500 aileye hazırladığı gıda kolilerini Türkiye’nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfi Turgut’un da eşliğinde ulaştırdı.

Açılan 60 iş yeriyle Afgan aileler kendi geçimlerini sağlıyor

Türk Kızılay’ın Afganistan’da yürüttüğü “Gönüllü Geri Dönüş Sonrası Destek Programı” sayesinde ise Türkiye’den kendi istekleriyle ülkesine dönen Afganlara geçimlerini sağlayabilmeleri için iş imkânı sunuluyor. Kızılay’ın destekleriyle gerçekleştirilen proje İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği ve Afganistan Göçmenler Bakanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

Yasa dışı göçün önüne geçmeyi ve başka ülkelere göç etmek durumunda kalan Afganların ülkelerine dönmelerini teşvik etmek amacıyla yürütülen projeyle bakkal, marangoz, berber, fotoğrafçı, kumaşçı, terzi, fırın, telefon tamircisi, tesisatçı gibi mesleklere yönelik iş yerleri kuruldu. 2018 yılında başlatılan proje kapsamında 60 iş yerinin açılmasına destek olan Türk Kızılayı, “Gönüllü Geri Dönüş Sonrası Destek Programı” projesiyle açılan dükkânların tadilat ve tefrişat işlemlerini sağlarken 5 ay süresince de kira desteği veriyor.