‘Uzman Arabulucular' geliyor

Adalet Bakanlığı'nın hayata geçirdiği hukuki uyuşmazlıkların, tarafların mahkemeye gitmeden dostane bir şekilde çözümünü sağlayan arabuluculuk uygulamasında artık yeni bir dönem başlıyor. Arabuluculuk kapsamına giren hukuk uyuşmazlıklarında alanlarına göre uzmanlaşan arabulucular görevlendirilecek.

Yapılan arabuluculuk başvurularında, arabuluculuk büroları tarafından görev verilecek uzman arabulucular, alanlarıyla ilgili uyuşmazlıkları çözüme kavuşturacak. Uzman arabuluculuk uygulamasıyla inşaat hukuku alanında ortaya çıkan bir hukuki uyuşmazlık artık, inşaat sektörünün dinamiklerini, işleyişini ve sorunlarını iyi bilen ve inşaat hukuku alanında uzmanlık eğitimi almış bir arabulucu eşliğinde sonuçlandırılacak. Ayrıca uyuşmazlık konusu alanda uzmanlık eğitimi alan, özel bilgi ve donanıma sahip olan arabulucular, tarafların üzerinde anlaşabilecekleri çözüm önerilerinde bulunabilecek. Uzman arabuluculuğun faaliyete geçmesiyle birlikte taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözümü daha da kolaylaşacak.