Sınava giren öğrencilerin rahatça okullarına ulaşabilmesi ve virüsün yayılmasını önlemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde 09.30 ile 18.30 arasında uygulanıyor. Kısmi sokağa çıkma kısıtlamasında görevli olmayıp veya sınava giden öğrencilerin velileri hariç vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor. Şirinevler meydanı, E-5 karayolu bomboş hali havadan görüntülendi.
YKS için boş kalan yollar havadan görüntülendi
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) İKİNCİ OTURUMU İÇİN YAPILAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NEDENİYLE YOLLAR BOŞ KALDI. BOŞ KALAN YOLLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.
YORUM EKLE