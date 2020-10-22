Yurtta hava durumu Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Muğla, Aydın’ın kıyı kesimleri, Antalya’nın batı kıyıları ile Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, akşam saatlerine kadar güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 09:54