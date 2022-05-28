Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı

Bulgaristan'a açılan Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısında tır kuyruğu 40 kilometreyi buldu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 28.05.2022 15:18
  • Güncelleme: 28.05.2022 15:27
Gümrükte tır kuyruğu 40 kilometreyi aştı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Bulgaristan’a açılan Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısında tır kuyruğu 40 kilometreyi buldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri Avrupa ülkelerindeki adreslere götürmek için yola çıkan tırlar, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 40 kilometre yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte tır şoförleri sıcaktan korunmak için araçlarındaki klimaları kullandı. Bulgaristan’ın oluşan yoğunluğa karşılık veremediği için tır şoförleri yetkililerden yardım bekliyor.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İstanbul’dan yükünü alıp İngiltere’ye götürmek için gümrükte sıra bekleyen Ersin Yurtkuran, 26 yıllık mesleği boyunca ilk defa 40 kilometrelik tır kuyruğuna şahit olduğunu belirterek, “26 senedir tır şoförüyüm yani 40 kilometreden ilk kez sıraya giriyorum Hamzabeyli Sınır kapısından. İstanbul’dan yükledim, İngiltere’ye gidiyorum. Bu sabah saat 06.00’da otobandan ayrıldım ve navigasyondan baktım 40 kilometre yani biz burada 4 gün bekleyeceğiz. Bu sıraların, bu çilelerin bitmesi için bir şeylerin yapılması lazım artık Bulgaristan tarafından ile mi bizim taraf ile mi bir şeyler yapıp bu kuyruğun bitirilmesi lazım. Biz bu sıcağın altında yeri geliyor soğuk altında duruyoruz. Biz böyle bir şey hiç görmedik. 2 kilometre oluyordu 10 kilometre oluyordu acilen bu kuyruğun eritilmesi lazım bu kuyruk çilesinin bitirilmesi lazım” dedi.

Burhan Poluk ise önemli bir yük taşıdığını kaydederek, “Arabamızın yükü önemli bir yük. Gitmesi gereken yere gitmesi gerekiyor, götüremiyoruz. Bulgar tarafından sıkıntı çekiyoruz. Bulgarlar zamanında maaşlarını almadı diye bu çileyi çekiyoruz. Kuyruk yaklaşık gişelere kadar gitmiş durumda 40’ın üzerinde kilometreyi gecik biz şu anda 34. kilometredeyiz. 40 kilometreden sırayı 3 günde geçiyoruz. Biz daha 2-3 gün daha bekleriz” ifadelerini kullandı.

En az 3 günde kuyruğu geçeceğini vurgulayan Can Çamur, sıranın Edirne’ye kadar uzadığını söyledi. Çamur, bir an önce çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Emniyette rütbe terfileri açıklandı

Emniyette rütbe terfileri açıklandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

3
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

5
Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

6
Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Volkan Yaran, İstanbul'un Yeteneği seçildi

Volkan Yaran, İstanbul’un Yeteneği seçildi

Başkan Yılmaz'dan Kadınlara Üretim Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Kadınlara Üretim Mesajı

DAHA FAZLA
Pusula denizanaları Silivri'de de görüldü

Pusula denizanaları Silivri’de de görüldü

Türkiye şehitlerini uğurluyor

Türkiye şehitlerini uğurluyor

'Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?'

‘Köylüye ucuz su vermek neden zorunuza gidiyor?’

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

İstanbul'da öğrenci abonmanlarına yapılan zam geri alındı

Celaliye'de cinayet gibi kaza

Celaliye’de cinayet gibi kaza