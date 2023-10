Gümüşkaya'da 3 parkın toplu açılış töreni gerçekleşti

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların sosyal hayatlarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Gümüşyaka Mahallesi Adsız Nefer, Canpolat ve Cahit Arf sokaklarda yapımı tamamlanan 3 park için açılış töreni düzenlendi. 1.500 metrekare alan üzerine inşa edilen parklar ile Gümüşyaka’da yaşayan vatandaşlar basketbol sahası, oyun parkı, spor aletleri ve dinlenme alanlarına kavuşmuş oldu.

GÜÇLÜ: “PARKIMIZIN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİM”

Törenin açılış konuşmasını yapan Gümüşyaka Mahallesi Muhtarı Mazlum Güçlü, “Yine bir açılış töreniyle beraberiz. Başkanımızın sayesinde ilçemizde şehirleşme anlamında birçok çalışma gerçekleşti. Parkımız mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Yapmış olduğu bütün desteklerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ederim” dedi.

ÖLÇER: “BAŞKANIMIZLA DİMDİK YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Muhtar Güçlü’nün ardından konuşma yapan Silivri Belediye Meclis Üyesi Sefer Ölçer, “Sayın başkanım öncelikle sizinle yol yürümekten gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biz 6 ayda sağlık ocağı çalışmalarımızı tamamladık. Ama karşımızda 4 yıldır bir tane kreşi dahi bitiremeyen bir zihniyet var. Bizim hizmet anlayışımız bellidir. Gümüşyaka’da yapılan şehirleşme çalışmaları, tarım ve hayvancılık konularında çiftçiye verdiği desteklerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a şahsım ve Gümüşyaka Mahallesi adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.

BAŞKAN YILMAZ: “GÜMÜŞYAKA’YI TEPEDEN TIRNAĞA YENİLEDİK”

Açılış töreninde bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bir arada olmak, aynı duyguları, kederleri, tasaları, üzüntüleri, sevinçleri paylaşmak çok önemlidir. Göreve geldiğimiz ilk günden beri şunu söyledik; hep sizlerle beraber olacağız. Yaptıklarımız, yapacaklarımız ve yapamadıklarımız olacak. Yapmaya çalışıp, gayret ettiğimiz yetişemediklerimiz olacak. Ama iyi niyetimizle 7/24 sizlerle beraber olan hizmet anlayışımızla hep sizle, sizin pencerenizden bakarak bu şehri yöneteceğiz dedik. Bugüne kadar sizlere, Gümüşyaka’mıza, Silivri’mize hizmetkâr olmayı kendimize ilke ve ülkü edindik. Onun için bu ilkemiz ve ülkümüzle beraber hiç bitmeyen enerjimizle, aşkımızla, heyecanımızla, sizden aldığımız güçle şehrimize, mahallelerimize, beldelerimize hizmet ediyoruz. Silivri çok uzun yıllar belediye başkanları tarafından yönetildi. Hizmetlerinden dolayı hepsine teşekkür ettik. Taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun dedik. Belde belediyelerin kapatılmasıyla birlikte Gümüşyakaya, Büyükçavuşlu, Danamandıra, Kurfallı vs. gibi mahallelerimiz görmezden, duymazlıktan gelen bir anlayışla yönetilemez dedik. Silivri’nin yalnızca merkezden ibaret olmadığını haykırdık ve hizmetlerimizle Silivri’nin merkezden ibaret olmadığını herkese gösterdik. Gümüşyaka’da 4,5 yıl içerisinde çok büyük hizmetler yaptık. D-100 karayolunun güneyinde kanalizasyondan yağmur suyuna, asfalttan aydınlatmasına, fiber optik kablosundan internet bağlantılarına kadar her şey tepeden tırnağa yeniledik. Yine D-100 karayolunun kuzey bölgesindeyiz. Seçimden önce kim yolumu çevirse; ‘Ölçer ailesinin daha önce yapmış olduğu sağlık ocağı neden kapalı? Bu tarafta neden sağlık ocağı yok? Neden kucağımızdaki ateşli bebeğimizle E-5’in güneyindeki sağlık ocağına gidiyoruz?’ dediler. Söz size sağlık ocağı yapacağız dedik. 6 ayda sağlık ocağını yapıp, bitirip Gümüşyaka’nın kullanımına sunduk. Bugün 1.500 metrekare alan içerisinde 3 tane parkımızı açacağız. Fatih Caddesi eskiden köstebek yuvası gibiydi. Bulvar, cadde demeye bin şahit gerekirdi. Aydınlatma, asfalt, kaldırım, park ve bahçe yoktu. Fatih Caddesi’ni bir bulvar haline getirdik. Bu 3 adet parkı Fatih Caddesi üzerine dizip çocuklarımız daha uzakta oyun oynamasın istedik” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’DE KİMSENİN ÖNÜNÜ TIKAMIYORUZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Silivri’de tamamlamadığı hizmetlere değinen Başkan Yılmaz, “Cahit Harp Caddesi üzerinde halı saha ve basketbol Silivri Belediyesinin imarlı konut arazisi üzerine yapıldı. Neden biliyor musunuz? Normalde biz bu arsayı milyonlarca liralara satabilirdik. Ama Silivri Belediyesi olarak sizin çocuklarınıza, sizin gençlerinize ve annelerin istihdama katılması için bir kreş yapılabilsin istedik. Silivri Belediyesi olarak arsamızı sizler için İBB’ye tahsis ettik. Silivri Belediyesine ait imarlı, milyonlarca liraya satacak yerimizi park yaptık. O arsayı İBB’ye vermeyip parkımızı oraya yapabilirdik. Ama dedik ki; hizmetin siyaseti olmaz. Biz Silivri’de hizmetin siyasetini yapmıyoruz. Kimsenin önünü tıkamıyoruz. İBB ne yapmak istiyorsa gelsin burada yapsın. Engelli çocuklar için okul mu yapmak istiyor? Cami, Cemevi, kültür, sanat, spor tesisi mi yapmak istiyor? Tıpkı 4,5 yıldır bitiremedikleri kreşin arsasını verdiğimiz gibi arsa tahsis edelim, yapsın dedik. Şunu da söylemek isterim; tıkandıkları bir konu varsa da bize devretsinler. Silivri Belediyesi olarak 3 ayda o kreşi derler, toparlar bitiririz. 2. sömestr tatiline kadar o kreşi yetiştiririz. Bunu siyaset olsun diye söylemiyorum. Ama bazen insanın sabrının taştığı noktalar oluyor. Biz burada yem bezelyesi, silaj, mısır, yerli ve milli sertifikalı tohumluk arpa, hibrit ayçiçek tohumu, saman desteği veriyoruz. Bu destekleri verirken bir gün dahi olsun zenci mi, beyaz mı, kadın mı, erkek mi, Sünni mi, Alevi mi, Hristiyan mı, Müslüman mı, AK Partili mi, CHP’li mi, MHP’li mi diye sormadık. Sorduğumuz sorular; ‘Üretiyor mu? Ekiyor mu? Alın terini bu topraklara döküyor mu?’ oldu. Silivri Belediyesi olarak siyasi kimliğimizi bir tarafa çıkarıp, hizmet gömleğimizi giyerek size hizmet ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli göreve geldiğim zaman bazı öğütler verdi. ‘Yakandaki 3 hilalli rozet artık çıkıyor, sen Silivri’de yaşayan herkesin Belediye Başkanı olacaksın. Sen hiç kimseye ayrımcılık yapmadan herkese hizmet edeceksin’ demişti. İşte biz bu şiarla sizlerle beraberiz” dedi.

“KARINCA MİSALİ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Silivri Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Göreve geldiğimizden bugüne kadar sizin çocuklarınızla, sizin gençlerinizle beraberiz. Seçimlerden önce sizlerin omuzlarındaki yük çok ağır demiştik. 7’den 77’ye bütün yükü sizin omuzlarınızdan hafifletmeye geliyorum demiştim. Engelli çocuğunuza dokunmaya geliyorum demiştim. Anaokulundaki çocuğun okul kıyafetlerinden beslenme çantasına kadar, üniversitedeki çocuklarımızın ücretsiz dershanesinden daimî yıllık 7.500 TL'lik kurs ücretine kadar, üniversite sınavı ücretlerinin belediye tarafından ödenmesine kadar, garip, gruba, yetim ve düşkünün her ay düzenli gıdasının verilmesine kadar hep sizin yanınızda hep sizinle olacağız demiştik. Sözümüzü tuttuğumu düşünüyorum. Ama bu kardeşiniz, bu evladınız, bu hizmetler ile asla yetinmeyecek. Daha fazlasını, iyisini ve daha güzelini hep beraber yapabiliriz. Düşlerimizin peşinde hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle; ‘Tek bir şeye ihtiyacımız vardır o da çalışkan olmak.’ Çok çalışacağız ama şunu bilelim ki bu çalışmaları yaparken tek başıma bu yolu yürümem imkânsız. Omuz omuza verdiğimizde her şeyi yapabiliriz. Her zorluğun bir kolayı, her gecenin bir sabahı vardır. Zor günlerden geçiyor olabiliriz ama enseyi karartmadan her şeyin üstesinden gelip çalışmaya devam edeceğiz. Bütün bu sorunların hepsini aşacak güç, kuvvet, irade ve feraset Türk milletinde var. Silivri Belediyesi olarak daha fazlasını yapacağız. Biz Bursa, Edirne, Çamlıca cami gezileri düzenlerken bazıları diyor ki; ‘Belediye Başkanı çok gezi düzenliyor.’ Bunları söyleyenler hiç merak etmesin. Yan gelip yatmaya alışmışlar. Yalnızca siyasi algılarla yıllarca partiler üzerinden milleti kamplaştırmışlar. Hazır bir şekilde koltuklara oturmuşlar. Ağustos böceği edasıyla şu anda bize çamur atmaya, bizi yolumuzdan döndürmeye çalışıyorlar. Ağustos böceklerine söylüyorum; Siz Ağustos böceği gibi vızıldamaya devam edin. Biz dev eserler bırakmak için karınca misali çalışmaya devam edeceğiz. Birisinin gücüne gidecek ama ben biliyorum ki birilerinin gücüne giderken vatandaşlarımın çok hoşuna gidecek. Biz sizinle olmaya, beraber yol yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, tören alanındaki Gümüşyakalı kadınların talep ve sorunlarını dinledi. Daha sonra Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve Gümüşyakalı kadınlar tarafından açılış için kurdele kesimi yapıldı.