“10 Yıl Boyunca Yalancı Cennette Yaşamış Birileri”

Silivri Belediye Meclisi’nin Eylül ayı meclis toplantısı 1.birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısında 13 gündem maddesi değerlendirildi. Başkan Yılmaz, dere ıslah çalışmalarının hızlandırılması, yeni ücret tarifeleri, Danamandıra tabiat parkı ve cezaevi çöp alma hizmeti ile ilgili bilgiler verdi.

Gündeme geçilmeden önce siyasi parti sözcüleri grupları adına söz aldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Filiz Güler ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Pandemi önlemleri nedeniyle katılımcı sayısı sınırlı tutulan toplantıda, 13 gündem maddesi oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

BAŞKAN YILMAZ: “GİRESUN’A MOTORİN YARDIMINDA BULUNDUK”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geride kalan bir aylık dönemde gelişen olaylar ve önemli günlerle ilgili görüş ve değerlendirmelerde bulunarak, Giresun’da meydana gelen sel felaketinde şehit olan 5 asker ve 6 vatandaşa rahmet diledi. Konuşmasında, Silivri Belediyesi olarak selzedeler için yardım elini uzattıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Sel felaketinin yaşanması ile birlikte Giresun ile Yağlıdere ilçemizin belediye başkanı ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde zor durumda olduklarını, motorin ve iş makinası ihtiyaçlarının olduğunu ifade ettiler. Biz de Silivri Belediyesi olarak Giresun Yağlıdere ilçesine motorin alımında kullanılmak üzere 15 bin TL değerinde nakdi bir yardım yolladık. Yardımlaşma ve dayanışmanın çok önemli olduğu bugünlerde bir kez daha Giresunlu kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. ” dedi.

“SİLİVRİ’DEKİ DERELERİN ISLAH EDİLMESİ OLASI FELAKETLERİN ÖNÜNE GEÇECEKTİR”

Konuşmasında Silivri’de ıslah edilmeyen derelere dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Bu sel hadisesi Silivri’nin hafızasında üzücü olaylarla yer bulmuş bir olay. Türkiye’de 1 saatte metrekare başına en fazla yağışın düştüğü ilçe maalesef Silivri. Zaman zaman can kayıpları ile de sonuçlanan sel felaketlerini yaşamamızın nedenlerinden biri de bu. Onun için İBB ve DSİ ile devletimiz ile yaptığımız Silivri’deki dere ıslahı projelerimizin esasında hiç bekletilmeden ıslah edilmesi, önümüzdeki yıllarda yaşayacağımız bu tür felaketlerin de önüne geçecektir. En son Esenyurt ve Büyükçekmece’de yağıştan kaynaklanan su basmaları oldu. İstanbul’da 108 litre olarak yine en fazla yağış alan ilçe Silivri oldu. Esenyurt 47 litre yağış almasına rağmen ciddi sıkıntılar yaşadı ama biz 108 litre yağış almamıza rağmen çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Bunda da Silivri Belediyesi olarak İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışarak, bizde bir kombine kanal temizleme aracı kiralayarak, yaklaşık bir yılda Değirmenköy’den Selimpaşa’ya 83 km yağmur suyu kanallarının tamamını temizledik. Bunun neticesinde çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Bu konuda İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına da teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“DEVLET HASTANESİ ARKASI OTOPARKI 20 DAKİKA ÜCRETSİZ OLACAK”

Meclis gündeminin son sırasında yer alan “Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce talep edilen belediyemiz birimlerine lüzumlu ek ücret tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesi.” maddesine açıklık getiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Devlet Hastanesi arkasında yaptığımız otoparkın kullanımını cazip hale getirmek, yol boyunca park edilen açarlardan kaynaklı olası trafik kazalarının önüne geçmek için buradaki otoparkımızın ilk 20 dakikasını ücretsiz hale getiriyoruz. Bu otoparkımız şehit ve gazi ailelerine %50 indirimli olacak. Ayrıca Osmanlı hükümdarlarından Orhan Gazi’nin de nikâhının yapıldığı Kalepark Sosyal Tesislerimizin amfi tiyatro kısmında, hem gençlerimizde tarihi bilinci uyandırmak hem de güzel bir anı olsun diye gençlerimizin nikâhlarını kıyacağız. Burada düğün olmayacak sadece nikâh kıyılacak. Şehit ve gazi aileleri ve birinci derece yakınlarının Kalepark Sosyal Tesislerimizde kıyılacak nikâhların ücretsiz olmasını karara bağlayacağız.” dedi.

“DANAMANDIRA TABİAT PARKI İÇİN TÜM MECLİS ÜYELERİMİZDEN DESTEK BEKLİYORUM”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın meclis gündemine taşıdığı konulardan bir diğeri de işletmesi Esenyurt Belediyesine verilen “Danamandıra Tabiat Parkı” oldu. Tabiat parkının Esenyurt Belediyesine verilmesinin eşyanın tabiatına aykırı olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, buranın geri alınmasına ilişkin mücadelesine devam edeceğini söyleyerek, “Danamandıra Tabiat Parkımız ile ilgili Esenyurt Belediye Başkanını ziyaret ettim ve burasının ya Silivri Belediyesinin ya da Orman Bakanlığının uhdesinde olması gerektiğini söyledim. Dolayısıyla 75 km ötedeki bir ilçenin buraya sahip çıkması eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunun sulh yolu ile anlaşarak Silivri Belediyesine veya Orman Bakanlığına devredilmesini istedim. Kendisi de bu konunun hukuki olarak kendilerine geçtiğini ve Silivri Belediyesine vermesinin söz konusu olamayacağını söyledi. Daha önce yanlış dediğine şimdi doğru demesinin doğru olmadığını ifade ettim. Bu konuda mücadelemin sonuna kadar süreceğini kendilerine de ifade ettim. Buradan bütün meclis üyelerimize seslenerek, bu haklı mücadelemde beni yalnız bırakmayın diyorum. Bu partisel bir durumun dışında, Silivri’nin menfaatini ilgilendiren bir durumdur. Onun için bu konuda desteklerinizi belliyorum.” dedi.

“İSTAÇ TIRLARI YOLLARIMIZI BOZUYOR”

Seymen Katı Atık Bertaraf Tesisiyle ilgili de hatırlatmalar yaparak tesisten kaynaklı sorunlar yaşayan mahallelere pozitif hizmet ayrıcalığı vurgusu yapan Başkan Yılmaz, “Bu gibi yatırımların yapıldığı yerlere pozitif hizmet ayrıcalığı istiyoruz. Daha önce Ekrem beye de söyledim, sizlere de söyledim. Enerji A.Ş. ile bu konuda bir protokol yaptık. Silivri Belediyesinin yapacağı bir spor tesisin içerisine, Çeltik ve Büyükçavuşlu’da 35’e 50 bir futbol sahasını Enerji A.Ş. yapacak. Basket sahası ve oyun alanlarını da biz yaparak, ortaklaşa bir spor kompleksi yapacağız. Aynı hizmetleri ısrarla İSTAÇ’tan bekliyorum. Baskı yapıyorum. Ama ne hikmetse İSTAÇ konuyu biraz ağırdan alıyor. Bakın 750 ila 1000 tır her gün bizim yollarımızı bozuyor. O köy yollarını yapın dedim. Seymen’deki 3 kilometre yolu asfaltlamak çok mu zor? Gelin kokudan etkilenen köylerimize kadınlara mahalle evleri yapalım, çocuklara spor alanları yapalım dedim. Esasında yapmak kolay ama kalplerin buralara fokuslanması lazım. Gelin engelli koordinasyon merkezi yapalım, İSTAÇ yapsın dedim. Ne hikmetse herkes topu bürokrasi içerisinde birbiri etrafında dolaştırıyor.” diye konuştu.

“10 YIL BOYUNCA YALANCI CENNETTE YAŞAMIŞ BİRİLERİ”

CHP Meclis Üyesi Doruk Bulut’un, Başkan Yılmaz’ın İBB’den hizmet getirmesini kastederek “Şuan cennette yaşıyorsunuz” söylemine cevap veren Başkan Yılmaz, “Ben cennette yaşamıyorum ama şöyle söyleyeyim 10 yıl boyunca yalancı cennette yaşamış birileri. 10 yıl boyunca bu konuları dert etmemişler kendilerine. Bakın bana geçen gün bir gazeteci sordu, ‘En fazla bakanla görüşen belediye başkanısınız bugüne kadar’ dedi. Ters açıdan bakalım dedim, en çok daire başkanıyla müdürle görüşen belediye başkanı da benim. Hiçbir belediye başkanı kalkıp daire başkanının kapısına gitmez, ya yardımcısını ya müdürünü gönderir. Ben ayağına kadar gidiyorum. Hizmet için kendinize dert edinip mücadele ederseniz hizmet gelir. Ben Ekrem İmamoğlu için Silivri’de bir şansım ve ben bu hizmetleri sürükleyerek getiriyorum Silivri’ye. İSKİ genel müdürü ile çok verimli bir toplantı yaptık geçenlerde. Benim tahminimden daha çok bütçeyi Silivri’ye ayıracaklarını söyledi. Sezar’ın hakkı Sezar’a ama bundan önce yapılan, bakın pırıl pırıl denizlere giriyorsak, bundan önceki yönetimde İSKİ’nin yaptığı yatırımlarla oluyor. İSKİ yatırımları durduğu zaman Silivri çok kötü durumlara düşer. Ben İBB kürsüsünden İSKİ’nin dere ıslahları, biyolojik arıtmaları ve yapacağı yatırımlar için açık çek dedim. Aynısını AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da söyledi. Buraya gelecek yatırımlar öyle sanıldığı kadar kolay olmuyor. Ben gecemi gündüzümü Silivri’ye ayırmaya, 18 saatimi ayırmaya devam edeceğim. Sonunda da cennet mi olur, yaşanası bir yer mı olur vatandaşımız karar verecek.” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM MADDELERİ İLGİLİ KOMİSYONLARA HAVALE EDİLDİ

Yapılan değerlendirme ve konuşmaların ardından toplantı gündeminde yer alan 13 madde, oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından meclis toplantısı sona erdi.

Eylül ayı meclis toplantısı 1. oturumunda görüşülen ve ilgili komisyonlara havale edilen gündem maddeleri şu şekilde;

1 - Taş Grup Gıd. Nak. Oto. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 27 AFT 800 plakalı, 2012 model, Hyundai marka kamyoneti belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

2 - Taş Grup İn. Gıd. Nak. Oto Teks. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 34 DBF 730 plakalı, 2012 model Iveco marka, perdeli/brandalı saç kasalı kamyonu belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

3 - Ende Otomotiv Danışmanlık Turizm İnşaat Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 33 AEV 518 plakalı, 2018 model, Dacia marka, VF1HJD40860827625 şasi numaralı otomobili belediyemize bedelsiz olarak hibe etme talebinin görüşülmesi oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

4 - Belediyemizce kamu kurumlarına araç tahsisinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

5 - Silivri İlçesi, Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

6 - İlçe sınırları içerisindeki bazı cadde ve sokak isimlerindeki hataların düzeltilmesi ve yeniden isimlendirilmesinin görüşülmesi oy birliği ile İsim Tespit Komisyonuna havale edildi.

7 - Belediyemiz kadrolarında 1. Dereceli Kentsel Tasarım Müdürlüğünün iptal edilerek yerine 1. Dereceli Etüt Proje ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü oluşturulmasının görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

8 - Belediyemiz Kentsel Tasarım Müdürlüğünün “Etüt Proje ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü” olarak adının değiştirilerek Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revizesinin yapılması ile Kentsel Tasarım Komisyonu adının "Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonu" olarak değiştirilmesinin görüşülmesi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

9 - Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesinin görüşülmesi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

10 - Silivri İlçesi, Alibey Mahallesi (Yeni Mahalle) 1849 ada 1 parsel ve 1850 ada 1 parseldeki belediyemize yapılan bağışların bedelsiz olarak tashihen, ilgililerine iade edilmesinin görüşülmesi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

11 - Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Selimpaşa Mahallesi, 409 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın satışının görüşülmesi oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.

12 - Belediyemiz mülkiyetindeki Çayırdere Mahallesi, 184 ada 2 parsel, 183 ada 1 parsel, 141 ada 1 parsel ve 140 ada 1 parsel sayılı taşınmazların 3 (üç) yıldan fazla süre ile kiralanmasının görüşülmesi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

13 - Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce talep edilen belediyemiz birimlerine lüzumlu ek ücret tarifelerinin belirlenmesinin görüşülmesi oy birliği ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.