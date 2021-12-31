Başkan Yılmaz: “2021 yılını Silivri’de yaşayan vatandaşlarımıza layık olarak geçirdik”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yeni yıl dolayısıyla belediye ana hizmet binası ve ek hizmet binalarında personelle bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı. Personele hitap eden Başkan Yılmaz, yapımı devam eden ek hizmet binaları ile personellerin daha iyi şartlarda çalışma imkânı bulacağını söyleyerek; 2021 yılını Silivri’ye layık olarak tamamladıklarını, 2022 yılında ise yapılacak hizmetlerin Silivri ve Türkiye’de takdirle karşılanacak hizmetler olacağının mesajını verdi.

“2021 YILINI TEK KURUŞ BORCU OLMADAN TAMAMLADIK”

“Birçok sıkıntıyı, stresi, pandemiyi, doğal afetleri ülke olarak da dünya olarak da inşallah geride bırakmak umuduyla bu yılı uğurluyoruz.” diyen Başkan Yılmaz, şunları söyledi: “Her ne kadar 2021 yılı zor, dar, kıt geçse de, biz Silivri Belediyesi olarak 2021 yılını sizlerle beraber ele ele vererek, Silivri’de yaşayan vatandaşlarımıza layık olabilecek bir şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. Her yıl üstüne biraz daha koyarak kendi ayakları üzerinde duran, işçisine, memuruna, müteahhidine tek kuruş borcu olmadan 2021 yılını geride bırakıyoruz. Bu yıl Silivri Belediyesi büyük bir oranda bütçe fazlası verecek. Geliri giderinden fazla bir belediye olarak bu yılı noktalıyoruz. Hükümetimizin de yapmış olduğu asgari ücret iyileştirmeleriyle beraber, memurlarla ilgili çalışmalar da devreye girdiğinde umarım 2022 yılında daha iyi daha güzel şartlarda hep beraber Silivri’mize, bu güzel memleketimize hizmet edeceğiz. İki adet ek hizmet binamızın çalışması devam ediyor. Bugün içerisinde bulunduğunuz çalışma şartlarının konteynerlerde, prefabrik yapılarda oluğunu düşünürsek; soyunma odalarınızın, duşlarınızın, kafeteryalarınızın, yemekhanelerinizin olduğu ek hizmet binasını en yakın bir zamanda devreye sokacağız.”

“2022 YILI ATILIM VE YATIRIM YILI OLACAK”

Konuşmasında, 2022 yılını atılım ve yatırım yılı olarak ilan ettiklerini hatırlatan Başkan Yılmaz, “2021 yılında sizlere güvenerek, sizlerden aldığım güçle Silivri’ye bir söz verdik. Dedik ki; 2022 yılı Silivri Belediyesi’nin atılım ve yatırım yılı olacak. 2022 yılı içerisinde yapacaklarımız Silivri’de ve Türkiye’de takdirle karşılanacak. El ele, gönül gönüle, omuz omuza can siper hane bir şekilde çalışarak 2022 yılını yüzümüzün akıyla tamamlayacağız. Yeni yılın sizlere, ailelerinize, büyük Türk milletine hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinizi sevgiyle selamlıyor ve yeni yılınızı tebrik ediyorum.” diye konuştu.