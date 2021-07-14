Başkan Yılmaz: “Bu Millet Sizin Bayatlamış Numaralarınızı Yemez”

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2021 yılı Temmuz ayı meclis toplantısının 1. oturumunda söz alan İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın andımızın okutulmamasıyla MHP’yi ilişkilendirme çabalarına yanıt verdi. Andımız tartışmalarının gündeme getirilmesinin maksatlı bir operasyon olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, bu operasyonu milli birliğe bir saldırı, sakat bir anlayışın ürünü olarak gördüklerini ve MHP ile andımızın okutulmamasını ilişkilendirmenin tam bir akıl tutulması hali olduğunu söyledi.

“ANDIMIZIN OKUTULMAMASIYLA MHP’Yİ İLİŞKİLENDİRMEK AKIL TUTULMASIDIR”

İBB Meclisinde İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’ın MHP’ye yönelik eleştirilerine cevaben söz alan Başkan Yılmaz, “Biz, MHP Grubu olarak bayram öncesinde CHP ve AK Parti Grup Başkanvekillerinin yaptığı gibi kürsüden konuşma yapmamayı, sükûnetli bir şekilde bayrama girmeyi hedeflemiştik. Ancak İYİ Parti Grup Başkanvekilimiz İbrahim Özkan bunu yapmamıza bir türlü müsaade etmiyor. Ben İbrahim Bey’i anlamakta güçlük çekiyorum. Biz her zaman bu mecliste İstanbul ile İstanbul’un problemleri ile ilgili konuşulması gerektiğini vurguluyoruz. Ancak İbrahim Bey kürsüde geçirdiği 35 dakikanın büyük bir bölümünde hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalarla, makroekonomik dengelerle, dış siyasetle, yani İstanbul’u zerre miskal ilgilendirmeyen konularla ilgili konuşarak bizi yine yordu. Konuşmasının sonunda da ne hikmetse artık içinde derin bir yara mıdır bilmiyorum ama MHP’ye ve onun politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu. Konuyu döndü dolaştırdı Doğu Türkistan’a, arkasından da andımız tartışmalarına getirdi. Türk Milliyetçiliği fikriyatının siyasi hali olan MHP’ye yine üstü kapalı da olsa bazı mesajlar yolladı. Andımız 1933 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından kaleme alınmış ve bir 23 Nisan kutlamasında Gazi Mustafa Kemal huzurunda çocuklarımıza söyletilmiş, o günden sonra en son 2012 yılına kadar da üç defa anlamını, manasını yitirmemek kaydıyla değişiklikler yapılarak okullarımızda okutulmaya devam etmiştir. Andımızın okullarda okutulmaması kararının ardından Türk Eğitim-Sen Danıştay’a bir yürütmeyi durdurma davası açmış, Nisan 2018’de Danıştay 8. Dairesi de yürütmeyi durdurma kararı alarak andımızın okullarda tekrar okutulabileceğine karar vermiştir. Bu yılın Şubat-Mart aylarında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bir karara imza atmış ve yürütmeyi durdurma ile tekrar okutulmasına imkân veren kararı bozmuş bu karar da basına sızdırılmıştır. Danıştay Dava Daireleri Kurulunun böyle bir şeye ihtiyaç yokken aldığı karar nasıl oluyor da imzasız bir şekilde basına sızdırılıyor? Biz bu kararı; ülkemizde milli birliğin, milli dirilişin, milli şahlanışın Cumhur İttifakında vücut bulduğu bugünlerde, milli birliğimize bir saldırı ve sakat bir anlayışın ürünü olarak değerlendiriyoruz. Bu kararı; HDP’li bölücülerin fezlekelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabulünün tartışıldığı, HDP’nin kapatılmasının gündemde olduğu bugünlerde, Türk milletinin birliğine ve temeline konulan bir dinamit olarak görüyoruz. Andımızın yasaklanması ile veya andımızın okutulmamasıyla MHP’yi bir araya getirmek ise tamamen bir akıl tutulması halidir.” dedi.

“NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!”

İbrahim Özkan’a ve İyi Parti’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Başkan Volkan Yılmaz, “İzmir Emek ve Demokrasi Platformu geçtiğimiz günlerde ne acıdır ki; İzmir’de Yunan’ın, emperyalizmin denize döküldüğü Gündoğdu Meydanı’na bir miting yaptı. Mitingde CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve isimlerini zikretmek gereği dahi duymadığım HDP’nin iki tane genel başkanı ortak bir basın açıklaması yaptılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emperyalizmi denize döktüğü Gündoğdu Meydanı’nda bu toplantıya sesi çıkmayanlar, Millet İttifakının ortakları olan İYİ Parti’nin buradaki temsilcileri çıkmışlar, suni bir gündemle MHP’nin andımıza, andımızın okutulmasına karşı olduğunu ifade etmeye çalışıyorlar. Bu millet sizin bayatlamış numaralarınızı yemez arkadaşlar. Biz MHP’liler, biz ülkücüler Türk’üm, doğruyum, çalışkanım ile başlayıp, varlığım Türk varlığına armağan olsun, ne mutlu Türk’üm diyerek biten andımızı haykırarak söylemeye ve içimizde o ruhu yaşatmaya devam edeceğiz.

Buradan bir kez daha değerli meclis üyelerini; bu mecliste İstanbul’un gündemini, İstanbul’un ve İstanbullunun problemlerini konuşmaya davet ediyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.” diye konuştu.