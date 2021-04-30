Başkan Yılmaz’dan Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yayımladığı mesajla; çalışanlarınEmek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizin müreffeh yarınlara ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinde işçi kardeşlerimiz büyük bir rol üstlenmektedir. Milletimizin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışan milyonlarca işçinin, sosyal ve ekonomik alanlara sağladıkları katkılar yadsınamaz bir gerçektir. Emek, alın teri ve helal kazanç anlayışı ile çalışan işçilerimiz sayesinde ürüne dönüştürülen kaynaklarımız; hem ülkemizin kalkınmasını hem de geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır. Ülkemizde işsizlik sorununun çözüme kavuşması, işçilerimizin hak ettikleri şartlarda çalışmaları, emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alabilmeleri en büyük temennimizdir. Silivri’mize hizmet eden mesai arkadaşlarımızın sosyal haklarında ve çalışma koşullarında gerçekleştirmiş olduğumuz iyileştirmeler, genel manadaki arzu ve beklentilerimizin küçük bir göstergesidir. Zira emek kutsaldır ve karşılıksız bırakılmamalıdır. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında mücadele zincirinin bir halkası olan emek insanlarının fedakârca yaptıkları çabalar da göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla 1 Mayıs’lar; birlik ve beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir gün olarak kutlanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle üreten, alın teriyle kazanan tüm emekçi kardeşlerimin gününü en içten dileklerimle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ömürler diliyorum.”