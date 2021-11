Başkan Yılmaz’dan İmamoğlu’na: “Hani 16 Milyonun Belediye Başkanıydınız?”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım Ayı toplantısının 6’ncı birleşimindeki bütçe görüşmeleri sırasında konuşan İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, toplantıyı yöneten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun muhalefet partileri temsilcilerinin sözlerini kesmesini eleştirdi. İBB’nin personel giderlerindeki artışla ilgili şikâyet eden İmamoğlu’na “İBB’ye yoğun bir personel alımı var ve bu alımlarla birlikte İBB’nin personel giderleri artıyor. Bunun müsebbibi olan İBB Başkanı da bundan şikâyet ediyor.” sözleriyle yanıt veren Volkan Yılmaz ayrıca, Kariyer İstihdam Ofislerindeki ayrımcılıklar ve gerçekleştirilemeyen yüzde 50 tasarruf vaadi üzerinden Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi.

“EKREM İMAMOĞLU’NUN ANTİDEMOKRATİK TAVRINI KINIYORUM”

Yaptığı konuşmada, İmamoğlu’nun muhalefet üyelerinin sözlerini kesmesini eleştiren Başkan Yılmaz, “Ben bütçe konuşmasına başlamadan önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun uzun bir aradan sonra ilk defa geldiği meclis toplantısında muhalefet grubuna takındığı bu tavrı şaşkınlıkla karşıladım. Ekrem Bey’in hem İstanbul’da yaptığı hem de yurdumuzun çeşitli illerinde yapmış olduğu gezilerde çok seslilikten yana, demokratlıktan yana bir imaj verilmeye çalışılıyor ancak burada daha tartışmalar uzamadan mikrofonların kapatılması, bu yönde talimat verilmesi, hatta bu meclisteki en büyük gruba sahip olan AK Parti’nin Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’ya mikrofon vermekte imtina edilmesi doğru değil. Ben İBB meclisinde ilk dakikadan itibaren yapmış olduğu bu antidemokratik tavrı burada MHP Grubu adına kınadığımı ifade etmek istiyorum.” dedi.

“İMAMOĞLU ŞİKÂYET ETTİĞİ PERSONEL GİDERİNİ KENDİSİ ARTIRDI”

“İBB’nin personel giderlerinde meydana gelen artışla ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum.” diyen Başkan Volkan Yılmaz, İBB Başkanı İmamoğlu’nun hem personel artırdığını hem de giderlerden şikâyet ettiğini dile getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Öncelikle toptancı bir yaklaşımla, niyet okuyarak, her biri ailesinin kahramanı olan kişilerin işten atılması ile ilgili Ekrem Bey’i ve İBB yönetimini kınıyorum. Şu anda yasa gereği belediyelerin bir yıl önce gerçekleşen bütçelerinin yeniden değerleme oranı ile beraber artırılarak gerçekleşen tutarın yüzde 30’undan yüksek personel gideriniz olamıyor. Sayın İmamoğlu az önce yaptığı konuşmada personel giderlerinin çokluğundan bahsetti. Ben, 2019 yılında Ekrem Bey’in görevi devraldığında personel giderlerinin İBB’nin bütçesine oranının yüzde 22 olduğunu gördüm. 2022 yılında ise personel giderinin bütçeye oranı yüzde 28,45. Yani Sayın Başkan şikâyet ettiği personel giderini kendisi artırmış. Üstelik göreve geldiğinizde 28 milyon TL olan bütçe bugün 43 milyon TL. İBB’ye yoğun bir personel alımı var ve bu alımlarla birlikte İBB’nin personel giderleri artıyor. Bunun müsebbibi olan İBB Başkanı da bundan şikâyet ediyor. Burada bir terslik yok mu?”

“GÖSTERMELİK KARİYER İSTİHDAM OFİSLERİ AÇMAYIN”

Kariyer İstihdam Ofislerinin partililere iş bulmak için açılan göstermelik yerler olduğunu dile getiren Volkan Yılmaz, “Ekrem Bey icraatlarının içerisinde Kariyer İstihdam Ofislerini gösterdi. Dört masa, sekiz sandalye alın size Kariyer İstihdam Ofisi! Allah aşkına biz Kariyer İstihdam Ofislerinin çalışma sistemi hakkında Ekrem İmamoğlu’nun kameralar önünde anlattığına mı inanalım, CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı’nın basına kapalı olan toplantıdan sızan alımlarla ilgili söylediklerine mi inanalım? Bu toplantıda işe alımlar yüzde 35 CHP, yüzde 15 İyi Parti, yüzde 15 diğerleri, ötekiler de Kariyer İstihdam Ofisleri diye kategorize ediliyor. Ötekiler kim? Bu memleketin evlatları olan Cumhur İttifakına oy vermiş vatandaşlar. E siz hani 16 milyonun belediye başkanıydınız? Hani İstanbul’un ötekisi olmayacaktı? Bazı şeyleri söylemek çok kolaydır ama onu icraata taşımak, ona hayat vermek, söylemlerinizin altını doldurmak bir o kadar zordur. Gerçekleri söyleyince bazen acı geliyor, canınızı acıtıyor ama göz boyamalık, göstermelik Kariyer İstihdam Ofisleri açmayın. Bu ofisleri ayrıca partililerinize iş vermek için açıyorsunuz. Araştırırsanız meclis üyelerinin yakınlarının, çocuklarının, yeğenlerinin bu Kariyer İstihdam Ofislerinde çalıştığını göreceksiniz.” ifadelerini kullandı.

“TASARRUF EDECEKTİNİZ DE BİZ BU PARAYI HARCAYACAKSINIZ MI DEDİK?”

İBB yönetimi tarafından Cumhur İttifakına zaman zaman yöneltilen ‘Bize engel oluyorlar’ iddiaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Ekrem İmamoğlu’nun yumruğunu havaya kaldırarak ‘Bize engel olmayın’ sloganı ile bir fotoğrafı var. Bu engel olma konusu çok enteresan bir hadise. Silivri’de benden önceki belediye başkanı da ne yapamamış ise büyükşehir yaptırmadı, büyükşehir ettirmedi diyerek her şeyi İBB’ye mâl etmiş ve gününü gün etmiş. Şimdi Ekrem Bey de bazı yapamadıklarını, yapmakta zorlandıklarını ve Cumhur ittifakının özellikle İBB’de ellerini kollarını bağladıklarını iddia ediyor. Hadi diyelim ki metro yapacaktınız biz engel olduk, dereleri ıslah edecektiniz engel olduk, yol yapacaktınız, köprü yapacaktınız engel olduk. Sizin seçimden önce ‘Ben tasarruf ederek İstanbul’un bütçesini yüzde 50 artıracağım’ diye bir vaadiniz vardı. Peki tasarruf etmenize kim engel oldu? Tasarruf edecektiniz de, biz ‘yok bu parayı harcayacaksınız’ mı dedik? Araç sayısınızı azalttınız, ihalelerdeki alım oranlarını düşürdünüz, tasarruf ettiniz de birileri sizin elinizi mi bağladı? Ekrem Bey’in İstanbul’a verdiği en büyük vaat tasarruf vaadidir. Seçimleri kazandı ama bu vaat unutuldu. Vadetmesi, atması, tutması kolay ama onları hayata geçirmesi de bir o kadar zor. İBB bırakın tasarruf etmeyi 8 milyar TL borçlanma talebinde bulunuyor. Bu kurumları; her yıl borçlanalım ve bu belediyeleri sürdürülemez borç batağına bırakalım, ondan sonra kim gelirse gelsin mantığı ile yönetmemelisiniz. Ben üretim ekonomisinden, tasarruftan ve kaynakların doğru kullanılmasından yanayım.” diye konuştu.