İŞKUR ile Beykent Üniversitesi Arasında İş Birliği

İŞKUR Şişli Hizmet Merkezi ve Beykent Üniversitesi iş birliği ile İŞKUR Kampüs Hizmetlerinin sunulmasına ilişkin iş birliği protokolü, İŞKUR Şişli Hizmet Merkezi Şube Müdürü Semiha Yılmaz ile Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman tarafından imzalandı.

İŞKUR ile Beykent Üniversitesi Arasında İş Birliği
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İŞKUR Şişli Hizmet Merkezi Şube Müdürü Semiha Yılmaz protokol imza töreni vesilesiyle yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kurum hizmetlerimizi Üniversite öğrencilerine sunmayı devam ediyoruz. Gençlere bir yandan İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti sunarken diğer yandan onların aktif işgücü programlarımızdan yararlanmalarını sağlayarak henüz eğitim hayatını tamamlamayan üniversite öğrencilerimizin kariyer planlamasında isabetli karar almalarına destek vermekteyiz. Gençlerimizin gerek mezuniyet öncesi gerekse de mezuniyet sonrasında, en yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz.

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