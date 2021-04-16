Koronavirüste en kritik hafta

Öte yandan, bu iki haftalık süreçte istenilen sonuçlar elde edilmezse yeni yasaklar devreye sokulacak. Nisan sonundan itibaren AVM, berber-kuaför, mağazalar, park ve bahçeler, meydan ve caddeler kapatılacak. Üretim ve tedarik zincirini aksatmayacak şekilde bir planlama yapılarak, birçok iş kolundaki faaliyetlere ya ara verilecek ya da kısmi çalışmaya geçilecek. Bayramda 10 günlük blok sokağa çıkma sınırlamasına gidilecek. 7 Mayıs Cuma akşamından başlayan sınırlama, 17 Mayıs sabah 05.00’e kadar sürecek.
Bu arada, aşı olmasına rağmen koronavirüs bulgularıyla hastaneye başvuranların klinik seyrine yönelik ilk gözlemler de ortaya çıkmaya başladı. Aşının iki dozunu yaptırmasına rağmen korona olanların neredeyse tamamının hafif klinik belirtiler gösterdiği tespit edildi. Yoğun bakım aşamasına gelen 65 yaş ve üstü hastaların büyük bölümünün ise ya hiç aşı olmadığı ya da ikinci dozunu vurulmadığı aktarıldı.
YÜCEL KAYAOĞLU/ TÜRKİYE GAZETESİ