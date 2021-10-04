Silivri Belediyesi Hizmetlere Devam Ediyor

Silivri Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Ekim ayı meclis toplantısı 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz açılış konuşmasında ekim ayının önemli gün ve haftalarına değinirken, bu ay hayatını kaybeden önemli şahsiyetleri de andı.

Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan siyasi parti sözcüleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Filiz Güler ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Melih Yıldız, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 8 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi.

“YAŞ ALMIŞ BÜYÜKLERİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Toplantının 1. gündem maddesi olan “2022 yılı acize ücreti maaşının artırılmasının görüşülmesi” esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Yaş almış büyüklerimiz bizim için çok önemli. Ben konunun görüşüleceği Plan ve Bütçe Komisyonunun başkanı ve üyelerinden, hiçbir geliri ve sosyal güvencesi olmayan büyüklerimizin aldıkları maaşın yüzde yüz oranında artırılmasını rica ediyorum. Hükümetimiz bu konuda çok ciddi adımlar attı. Biz de yerel yönetimler olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmalıyız.” dedi. Gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderildi.

DEĞİRMENKÖY KAPALI PAZAR YERİ DAHA FONKSİYONEL HALE GELİYOR

Meclis toplantısının 3. gündem maddesinde “İlçemiz Değirmenköy İsmetpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi, Şair Aktif Sokak, Gazi Recep Aslantürk Sokak üzerine kurulmakta olan Değirmenköy Semt Pazarının, İsmetpaşa Mahallesi Yörük Caddesi 26 Ada 1 Parsel üzerindeki alana taşınmasının görüşülmesi” yer aldı. Gündem maddesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Değirmenköy’e çok kısa bir sürede hem üreticilerimizin yetiştirdiği doğal ürünlerini satabileceği hem de vatandaşlarımızın asker uğurlamadan iftar yemeklerine, kına gecelerinden düğünlere kadar birçok sosyal kültürel etkinliklerini yapabileceği bir kapalı pazarı yeri kazandırdık. Bu alanın hemen yanında bulunan bölgeyi hanımefendilerin çocuklarıyla keyifli vakit geçirebileceği bir park haline getireceğiz. Şu an tuvaletlerin bulunduğu alanın yerine de tıpkı Ortaköy ve Kavaklı pazarlarımızda olduğu gibi düğünlerde ikramların yapılabileceği bir büfe, tuvaletlerin ve bir çay ocağının bulunduğu bir bölge inşa edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek Hukuk Komisyonuna havale edildi.

BAŞKAN YILMAZ’DAN BİR HUZUREVİ MÜJDESİ DAHA

Başkan Yılmaz, toplantının 6. gündem maddesi olan “Mülkiyeti Silivri Belediyesin ait Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 966 ada, 9 parseldeki taşınmaza ‘Velalı Hala Huzurevi’ isminin verilmesi şartıyla Niyazi İstif tarafından şartlı bağış karşılığında yaptırılmasının görüşülmesi” sırasında da şu açıklamalarda bulundu: “Yoğurthane Bölgesi diye bildiğimiz Selimpaşa İlkokulumuzun hemen yakınında bulunan alanda 2 bin 500 metrekareyi hatırlayacağınız gibi daha önce bir aile sağlığı merkezi yapılmak üzere İlçe Sağlık Müdürlüğümüze tahsis etmiştik. Orada kalan 4 dönüm arazimize Niyazi İstif isimli bir hayırseverimiz Velalı Hala Huzurevi adında 60 yataklı bir huzurevi yapmak istediğini bize iletti. Burası yaş almış büyüklerimizin bakılacağı ve yapımından sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza işletmesi için devredilecek bir huzurevi olacak. Seçimlerden önce bu konuda bizim bir beyanımız veya taahhüdümüz olmamasına rağmen bu açığı görüp sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla beraber Ortaköy’deki yarım kalan eski belediye binasını da 60 ila 75 yataklı bir huzurevine dönüştürüp belediyemiz eliyle ücretsiz bir şekilde işletmeyi planlıyoruz. Yine Elginkan Vakfı’nın çok kıymetli Mütevelli Heyeti Başkanı Gaye Akçen Hanımefendi de huzurevi yapımı konusunda bize bir taahhütte bulunmuştu. Uygun yer ve zaman gelince bu konuyla ilgili çalışmaları da kamuoyu ile paylaşacağız. Ben hem Niyazi İstif’e hem de bu hayırsever vatandaşımız ile bizi buluşturan Selimpaşa’nın geçmiş dönem Belediye Başkanı Sayın Ahmet Yağcıoğlu’na kurumum ve vatandaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilerek görüşülmek üzere Hukuk Komisyonuna gönderildi.

“ATEŞE SU TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Meclis toplantısının 7. gündem maddesinde “Belediyemiz Silivri İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin (SİYTAŞ) ayni sermaye artırımı yapılacağından Yeni Mahalle, 1599 ada, 6 parseldeki Belediyemiz hissesinin şirkete devrinin görüşülmesi” yer aldı. Gündem maddesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Bu bölge bildiğiniz gibi kentsel dönüşüm süreci temcit pilavına dönen ve bir türlü başarılamayan meşhur Varnalı Konutları. Çok şükür belediyemizin inşaat şirketi SİYTAŞ marifeti ile buranın yıkımını gerçekleştirdik. Ardından bu konutlarda hak sahibi olan 68 vatandaşımız ile anlaşmaya vardık. Bir aksilik ya da bir mücbir sebep yaşanmadığı takdirde 18 ay gibi kısa bir süre içerisinde hak sahiplerine sağlıklı ve güvenilir konutlarını teslim etmeyi planlıyoruz. Proje tamamlandığında burada 122 tane depreme dayanıklı konut inşa etmiş olacağız. Tabii ki Silivri Belediyesinin bütçesi, imkânları, teknolojisi ve teknik birikimi ile tüm Silivri’nin kentsel dönüşümünü gerçekleştirmemiz mümkün değil ama Hz. İbrahim’i yakacak ateşe su taşıyan karınca misali biz bu ateşi söndürmek için gücümüzün yettiği oranda su taşımaya devam edeceğiz. Görev süremiz boyunca bu ve benzeri projelerimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda; burada belediyemizin hissesi oranındaki arsayı yüzde yüz belediyemizin şirketi olan SİYTAŞ’ın yapısını güçlendirmek adına oraya ayni bir sermaye artışı yapmış oluyoruz. Ben bütün meclis üyelerime bu vesile ile teşekkür etmek istiyorum.” dedi. Gündem maddesi oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna ortak bir şekilde havale edildi.