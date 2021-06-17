Silivri’ye Engelli Anaokulu ve Huzurevi Müjdesi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “insana yatırım” vizyonu çerçevesinde, ilçede yaşayan 7’den 70’e bütün vatandaşların refahı ve mutluluğu için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Silivri Belediyesi, hayırseverlerle adeta bütünleşerek, tek vücut halinde; insan odaklı projelerini bir bir hayata geçiriyor. Bunun en güzel örneklerinden biri, Silivri Belediyesi ve Elginkan Vakfı iş birliği ile Cumhuriyet Mahallesi’nde yapımına başlanan Ümmehan Elginkan Anaokulu’nun temel atma töreninde yaşandı. Törende konuşan Başkan Yılmaz ve Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen’den, Silivri’ye yepyeni bir huzurevi ve engelli anaokulu kazandırılmasına ilişkin iki müjde geldi.

İNSAN ODAKLI PROJELER DEVAM EDİYOR

Ümmehan Elginkan Anaokulu’nun temel atma töreninde konuşma yapan Gaye Akçen, Silivri’ye bir huzurevi kazandırmak istediğini dile getirerek Başkan Yılmaz’ın kendisine bu konuda yardımcı olmasını rica etti. Başkan Volkan Yılmaz da Akçen’in bu talebini geri çevirmeyerek huzurevi yapımı konusunda çalışmaların hemen başlatılacağı sözünü verdi. Gaye Akçen’in ardından kürsüye gelen Başkan Yılmaz da konuşması sırasında Silivri’de engelliler için bir anaokulu bulunmadığını, engelli ve otizmli çocuklara eğitim verilemediği için onların topluma kazandırılamadığını söyleyerek, “İlçemize 10 derslikli bir engelli anaokulu kazandırmak istiyoruz.” dedi. Yılmaz’ın sözleri üzerine araya giren Akçen, bu okulu Elginkan Vakfı olarak kendilerinin yapmak istediğini söyleyerek güzel bir sürpriz yaptı.

Yapılması planlanan engelli anaokulu ile dezavantajlı çocukların iyi bir eğitimden geçerek topluma kazandırılması amaçlanırken, huzurevinde ise yardıma muhtaç insanların bakımlarının iyi bir şekilde yapılması hedefleniyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021, 17:41