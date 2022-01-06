Yılmaz: “Bu yıl da kredi kullanmayı ve borçlanmayı düşünmüyoruz”

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısı 1. birleşiminin 2. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 7 gündem maddesine ilişkin komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

SİLİVRİ BELEDİYESİNE 30 MİLYON TL BORÇLANMA YETKİSİ

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Ocak ayı toplantısının 5. gündem maddesinde “Belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere borçlanma ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.” vardı. Komisyon Başkanı Abdullah Salim Çavdar’ın okuduğu komisyon raporunda “Komisyonumuz tarafından yapılan inceleme sonucunda 2022 mali yılı içinde belediyemiz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan borçlar ile belediyemizce yapılan hizmet bedellerinin ödenmesi için yurt içi ve yurt dışı kamu, iller bankası ve özel bankalardan 30.000.000,00 TL (Otuz Milyon Türk Lirası) kredinin 5393 sayılı yasanın 18. maddesinin (d) bendi ve 68. maddenin (e) bendi gereğince alınması ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu komisyonumuz tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

YILMAZ: “BUGÜNE KADAR TEK KURUŞ KREDİ KULLANMADIK”

Meclis toplantısının 5. gündem maddesiyle ilgili okunan komisyon raporunun ardından konuşan Başkan Yılmaz, “Bildiğiniz gibi görev süremiz boyunca Silivri Belediyesi olarak bugüne kadar tek kuruş kredi kullanmadık. Olağanüstü şeyler olmazsa, mücbir sebepler ya da çok spesifik projeler olmazsa Silivri Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kredi kullanmayı, faiz ödemeyi ve borçlanmayı düşünmüyoruz. İnşallah borçlanmak bu yıl da nasip olmaz diyor ve verdiğiniz rutin borçlanma yetkisi için siz değerli meclis üyelerime teşekkür ediyorum.” dedi. Gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİNE ŞARTLI BİNA TAHSİSLERİ YAPILDI

Meclis toplantısının 6. gündem maddesinde “Nişantaşı Üniversitesi ve Silivri Belediyesi ile ortaklaşa yürütülecek sosyal sorumluluk ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere mülkiyeti belediyemize ait Selimpaşa Mahallesi, 55 pafta, 6286, 6287, 6288 ve 5676 parsellerdeki tescilli binaların Nişantaşı Üniversitesine tahsisine ve bu konuda protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.” yer aldı. Komisyon Başkanı Şükriye Akkaya Karakuş’un okuduğu komisyon raporunda “Silivri Belediye Meclisi’nin 03/01/2022 tarihli toplantısında, Hukuk Komisyonuna havale edilen, ön lisans-lisans-lisansüstü programlarında eğitim-öğretim amacıyla ve Silivri Belediyesi ile ortaklaşa yürütülecek sosyal sorumluluk ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere Silivri Belediyesine ait Selimpaşa Mahallesi 55 pafta 6286-6287-6288-5676 parseller üzerinde mevcut tescilli binaların Nişantaşı Üniversitesine tahsis edilmesi ve yapılacak protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 2022-2023 öğretim yılı içinde öğretime başlanılması aksi halde tahsisin ve protokolün iptali şartı ile Selimpaşa Mahallesi 55 pafta 6286-6287-6288-5676 parseller üzerinde mevcut tescilli binaların üniversite lehine 10 yıl süre ile tahsisinin yapılması ve yapılacak protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesi 5393 sayılı yasanın 15/h, 18/e, 75/d maddeleri gereğince komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.

“EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİNDE NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ”

Komisyon görüşü hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, “Tahsis ettiğimiz bu binalarda Silivri Belediyesi ile Nişantaşı Üniversitesi pek çok sosyal sorumluluk, eğitim, kültür ve sanat projelerinde iş birliği yapacak. Bu binalarda yapılacak teknik donanımlar, inşaat faaliyetleri veya tadilatların tamamı Nişantaşı Üniversitesinin sorumluluğunda olacak. Burada verilecek kurslardaki öğretmenlerin bütün giderleri de yine Nişantaşı Üniversitesi tarafından karşılanacak. Silivri Belediyesinin sorumluluğu ise buradaki organizasyonda bir ortaklık olacak. Bu binalar bizim Silivri’de sekizinci sınıfı bitiren her çocuğun bir yabancı dil konuşabileceği, bir müzik aleti çalabileceği, bir de lisanslı sporcu olabileceği vaadimizin de hayat bulacağı üniversite binaları olacak. Ben bu vesile ile hem Nişantaşı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Levent Uysal’a hem de bu projede emeği geçen bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

SİLİVRİ’DE ENGELSİZ BİREYLER HEM EĞİTİM GÖRECEK HEM DE MAAŞLI ÇALIŞABİLECEK

Ocak ayı meclis toplantısının 7. gündem maddesinde “Silivri Alibey Mahallesi (Yeni Mahalle) 1570 ada, 1 parsel üzerine Elginkan Vakfı tarafından belirlenecek ismin verilmesi şartı ile bağış olarak engelli eğitim merkezinin yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.” vardı. Komisyon Başkanı Şükriye Akkaya Karakuş’un okuduğu komisyon raporunda şu ifadeler yer aldı: “Silivri Belediye Meclisi’nin 03/01/2022 tarihli toplantısında, Hukuk Komisyonuna havale edilen, Yeni Mahalle 1570 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerine Elginkan Vakfı tarafından kendilerinin belirleyeceği bir isim verilmesi şartı ile “Engelli Eğitim Merkezi” yapılması ve bu konuda protokol yapılmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi, 5393 sayılı yasanın 18/g maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.”

YILMAZ: “ENGELSİZ BİREYLER İÇİN ÖRNEK BİR OKUL İNŞA EDECEĞİZ”

Meclis toplantısının 7. gündem maddesi ile ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Ben öncelikle bu vesile ile Cumhuriyet Mahallesi’nde arazisi Silivri Belediyesi tarafından tahsis edilen, yapımı da Elginkan Vakfı tarafından gerçekleştirilen Ümmehan Elginkan Anaokulunun ocak ayı sonunda Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Bugün yaptığımız tahsis ile beraber de Rumeli Üniversitesinin yakınında belediyemiz ve o bölge için çok kıymetli bir alanda, Elginkan Vakfının bir örneğini Manisa’da yaptığı gibi engelsiz çocukların hem eğitim gördüğü hem de SGK’lı ve maaşlı bir şekilde çalıştığı, sanayiciler ve Elginkan Vakfının ortak projesi ile engelsiz bireylerin hayata daha fazla dahil edileceği bir okul inşa edeceğiz. İnşallah şubat ayında bu okulumuzun temelini atacak ve yapımını yeni eğitim-öğretim yılına yetiştirerek; Milli Eğitim Bakanlığı, Elginkan Vakfı ve Silivri’deki sanayicilerimiz ile yaptığımız iş birliği sayesinde engelsiz bireyler için örnek bir okulu Silivri’mize kazandıracağız. Ben bu vesile ile Elginkan Vakfına ve vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Gaye Akçen hanımefendiye Silivri’de yaşayan bütün vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum.” dedi. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.