Güvenli yaşlanmak için hafızaları güçlendiriliyor

Kocaeli'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik hafıza güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalarla demans, alzheimer, parkinson gibi hastalıklara karşı zihinsel yeteneklerin kaybedilmemesi amaçlanıyor.

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  • 02.07.2022 10:04
  • Güncelleme: 02.07.2022 13:59
Güvenli yaşlanmak için hafızaları güçlendiriliyor
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Kocaeli’de 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik hafıza güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalarla demans, alzheimer, parkinson gibi hastalıklara karşı zihinsel yeteneklerin kaybedilmemesi amaçlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaş ilerlemesiyle ortaya çıkan demans, alzheimer, parkinson hastalıkları öncesi güvenli yaşlanmaya dair yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede 65 yaş ve üstü vatandaşımızın faydalandığı ve hafızanın güçlenmesinde büyük önem taşıyan, Türk zeka ve strateji oyunu mangala ve bulmaca türünden oyunların nasıl oynandığı öğretilerek zihinsel yeteneklerin kaybedilmemesi amaçlanıyor.

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İleri yaşa bağlı olarak yaşlılarda meydana gelen birtakım fizyolojik değişiklikler, bireyin günlük yaşamını, çalışma hayatını, bağımlılık durumunu ve çevresiyle olan iletişimini etkiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlara akademisyenlerin sunumu ile söyleşiler, spor egzersizleri ve sosyokültürel faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu hizmetlerin yanında da gönüllü öğrencilerle yaşlı bireylerimiz bir araya gelerek hafıza güçlenmesinde olumlu etkisi olan Türk zeka ve strateji oyunu mangala ve bulmaca türünden oyunlar öğretiliyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla genç nesil ile ileri yaş gruplarının birlikte vakit geçirmeleri ve birbirlerinin deneyimlerinden faydalanmaları amaçlanıyor

Erken tanı ve teşhis

Yapılan araştırmalarda erken tanı ve teşhisin önemi demans, alzheimer, parkinson gibi hastalıklarda ön plana çıkıyor. Bu sebeple bu tür programlarda bu hastalıklar hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapılırken, insanın erken tanı ve teşhisle kendini tanımasının hayatını kolaylaştırdığı vurgulanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri; 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik sunulan bu hizmetlerin devam edeceğini, hizmetlerden faydalanmak isteyen vatandaşların 153 Çağrı Merkezinden konuyla ilgili detaylı bilgi alabileceğini kaydetti.

İHA

Editör
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