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Başkan Oral’a Katar’a inşa edilen savaş gemilerin maketi hediye edildi…

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Anadolu Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Süalp Ürkmez, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Oral’a Katar’a inşa edilen savaş gemilerin maketi hediye edildi…
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Anadolu Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Süalp Ürkmez, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret etti.

Katar Deniz Kuvvetlerine Anadolu Tersanesi tarafından inşa edilerek teslim edilen “Savaş Eğitim Gemisi” Al-Doha maketi, Süalp Ürkmez tarafından Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a hediye edildi.

Anadolu Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Süalp Ürkmez’in Başkan Oral’a ziyaretinde rahmetli M. Faruk Ürkmez’in Altınova bölgesine katkıları ve anılar tazelenip, kendisi rahmetle anıldı.

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Ürkmez Ailesi’nin Altınova’ya ciddi yatırımlar yaptığını ifade eden Başkan Oral, “Ben ilçe halkım adına Ürkmez Ailesine teşekkür ediyorum. Rahmetli Faruk Ürkmez, ilçemiz için ne istediysek bizi geri çevirmemişti. Şimdi de oğlu değerli iş insanımız Süalp Ürkmez bizlere destek olmaya devam ediyor. Kendilerine teşekkür ederiz” diye konuştu.

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