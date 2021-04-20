(Özel) Almanya’da koronaya yakalanan vatandaş ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

Türkiye’den, tır şoförü olarak çalışmaya gittiği Almanya’da korona virüs hastalığına yakalanan Temel Kostak, hastanede mahsur kaldı. Kostak’ın eşi Gülsüm Kostak’ın ise eşinin korona virüs tedavisinin Türkiye’de tamamlanması için yaptığı çağrı karşılıksız kalmadı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca’nın çabaları sonrası Kostak tedavi edilmek üzere ambulans uçakla İstanbul’a getirildi. Kostak tedavisi tamamlanmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Gülsüm Kostak yardım çağrısında, "Eşi tırcıydı, tıra gitmek istedi. Mesleğini sevdiği için gitmek istedi. Hastalandı oralarda. Şu anda Düseldorf’ta. Durumu şu anda iyi değil" ifadelerinde bulundu.
Yardım çağrıları karşılıksız kalmadıEş Gülsüm Kostak, korona virüse yakalanan eşinin tedavisinin tamamlanması için Türkiye’ye getirilmesi için devlet büyüklerinden beklediği yardım talebi cevapsız kalmadı. Gözü yaşlı kadının yardım çağrısı üzerine harekete geçen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası Temel Kostak ilk uçakla İstanbul’a getirildi. Kostak korona virüs tedavi sürecinin tamamlanması için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.