banner4556

Polisten 7 yaşındaki Alperen’e doğum günü sürprizi

banner4336

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri, minik Alperen’e 7. Yaşında doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

Polisten 7 yaşındaki Alperen’e doğum günü sürprizi
banner4583

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri, minik Alperen’e 7. Yaşında doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

İlçede asayiş ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını sürdüren Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kez 7 yaşındaki bir çocuğun mutluluğuna sebep oldu. Alperen İzvermez adlı çocuğun polislik mesleğine olan aşkını duyan polis ekipleri, Alperen’e doğum günü sürprizi hazırladı.

banner4575

Evinin önünde ellerinde pastalı polisleri gören çocuk ise gözlerine inanmayarak, büyük bir heyecan yaşadı. Ailesiyle polis ağabeylerinin yanına inen Alperen, onun için hazırlanan 7. yaş günü pastasını üfledi. Mutluluğu gözlerinden okunan çocuğa polis şapkası hediye edilerek bir süre polis otosunda gezdirildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
O isim uyardı: “Emekliyseniz maaşınıza haciz...
O isim uyardı: “Emekliyseniz maaşınıza haciz...
  1. EKONOMİ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321