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Haftaya kesintilerle başlıyoruz

BEDAŞ, Bakım onarım çalışmaları kapsamında 8/9/10 Ağustos tarihlerinde Silivri'nin bazı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Yer yer 3 saat ile 8 saat arasında sürecek olan kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokaklar şöyle

Haftaya kesintilerle başlıyoruz
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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8 AGUSTOS 2022 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DEVLET, TATAR sk bölgelerinde 08/08/2022 09:00:00 - 08/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AYŞE HANIM, ENSAR, FEYYAZ ALTINORAK, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, NİLÜFER sk / SEMİZKUMLAR mah FEYYAZ ALTINORAK, HANIMELİ, KARINCA, TAŞKENT, UFUK sk bölgelerinde 08/08/2022 09:00:00 - 08/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah DEĞERLİ sk / ÇELTİK mah ÇANTA sk bölgelerinde 08/08/2022 09:00:00 - 08/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 1 KASIM, 7005., ADİL ÖNDÜL, AŞIN, BALCA, GEDİK, KEVSER, MİHENK, SEVDE, SİLİVRİ GAZİTEPE, UÇAR ÇIKMAZI, YUNUS ALİ TAŞKIN, ÇALI, ÇİSEM, ŞEHİT BAHATTİN ERİŞEN sk bölgelerinde 08/08/2022 09:00:00 - 08/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-YOLÇATI mah ANADERE, HAVUZLAR sk bölgelerinde 08/08/2022 10:00:00 - 08/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DEVLET, EVRENSEL, SAHİLBOYU, TATAR sk bölgelerinde 08/08/2022 13:00:00 - 08/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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