Hamzabeyli Sınır Kapısında tır kuyruğu

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Bulgaristan kaynaklı sıkıntılar nedeniyle kilometrelerce uzunlukta tır kuyruğu oluştu.

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  • 15.05.2022 10:17
  • Güncelleme: 15.05.2022 10:40
Hamzabeyli Sınır Kapısında tır kuyruğu
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yaklaşık 23 kilometre uzunlukta tır kuyruğu oluştu. İstanbul’dan aldığı yükünü Hollanda’ya götürmek için sıra bekleyen tır şoförü Nurhak Tekin, mültecilerin gizlice araçlarına bindiğini ve kendilerini sıkıntıya soktuğunu belirterek, "Şu anda mültecilerin korkusundan dolayı uyuyamıyorum. 24 saatten fazla oldu hala da uyuyamıyorum. Gözlerim kan doldu ama yine de uyuyamıyorum" dedi.

İzmir’den yükünü alıp Romanya’ya götürmek için gümrükte sıra bekleyen tır şoförü Mehmet Emin Beşeren ise, bölgeye park yerleri yapılmasını istediklerini söyledi. Beşeren, “Mülteci sıkıntısı çok fazla var. Bazen uykusuzluktan uyuya kalıyoruz. O sıra halatlar koparılıyor, bu sefer de gümrüklerde sorun yaşıyoruz” diye konuştu.

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İHA

SHA Editör
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