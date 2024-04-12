Haraca bağlanmak istenen iş yeri bir haftada ikinci kez kurşunlandı

Esenyurt’ta bu hafta başında motosikletli iki saldırganın hedefi olan iş yeri motosikletli iki saldırgan tarafından yine kurşunlandı. ‘Can Dalton’ adını kullanan çete tarafından 10 milyon haraç istendiği iddia edilen iş yerinin ikinci kez kurşunlanması kameraya böyle yansıdı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Plakasız motosiklet ile iş yeri önüne gelen iki saldırgan iş yerine ateş açarak uzaklaştı. İş yerine 3 mermi isabet ederken, olay da yaralanan olmadı. Saldırganların kurşunlama anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, aynı iş yeri hafta başında ‘Can Dalton’ çetesi tarafından 10 milyon haraç istendiği, verilmeyince kurşunlanmasıyla gündeme gelmişti.

Bir haftada ikinci kez

Pazartesi günü yine motorla gelen iki şahıs tarafında kurşunların hedefi olan iş yeri, dün gece saatlerinde yine saldırganların hedefi oldu. İş yeri önüne gelip iki el ateş açan şüpheliler, daha sonra kaçtı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar camda kurşun izlerine rastlayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Yaşanan silahlı saldırı anı kamera böyle yansıdı.