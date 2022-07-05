Hizmetler hız kesmeden devam ediyor

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Temmuz ayı toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumu meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya başkanlık eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, açılış konuşmasında Temmuz ayının önemli gün ve haftalarına değinirken, bu ay içerisinde hayatını kaybeden önemli şahsiyetleri de andı. Gündeme geçilmeden önce grupları adına söz alan MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas ve CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu, ülke gündemi ve yerel gündemlerle ilgili görüş ve temennilerini aktardı. Toplantıda 20 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilerek ilgili komisyonlara gönderildi.

Gündeme geçilmeden önce Silivri Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar hakkında meclis üyelerini ve kamuoyunu bilgilendiren Başkan Yılmaz, Seymen marka tohumluk arpa hasadının verim miktarı ve kalitesi, Yoğurthane bölgesine yapılacak olan park ve sosyal alan ile Küçüksinekli Göleti’nin de içerisinde yer aldığı mesire alanına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz ayrıca Silivri Belediyesi tarafından düzenlenecek olan geleneksel festivallere tüm Silivrilileri davet etti.

“TOHUMLUK ARPA HASADIMIZ DÜNYA VERİM ORANLARININ 2,5 KATI FAZLA”

Seymen marka tohumluk arpa hasadına ilişkin çarpıcı rakamlar açıklayan Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz Çiftçiye Tohum Desteği Projesi kapsamında Değirmenköy’de ekimini yaptığımız Seymen marka yüzde 100 yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpalarımızın hasadı yüzümüzü güldürdü. Dekar başına 817 kilo ürün elde ettik. Bu rakam dünya verim ortalamasının 2,5 katı, Türkiye verim ortalamasının ise 3 katı fazladır. Silivri Belediyesi olarak bunun gururunu yaşıyoruz.” dedi.

“YOĞURTHANE BÖLGESİNE PARK VE SOSYAL ALAN KAZANDIRACAĞIZ”

Selimpaşa Mahallesi’ne büyük bir sosyal alan kazandırılacağının müjdesini veren Başkan Yılmaz, “Selimpaşa Mahallesi Yoğurthane bölgesinde bulunan 7.000 m² alanda içerisinde çocuk oyun gruplarının, spor sahalarının, yeşil alanların, dinlenme alanlarının ve spor aletlerinin yer alacağı bir parkın yapım çalışmalarına başladık. İçerisindeki mevcut ağaçları da koruyarak Yoğurthane bölgemize kısa zamanda çok güzel bir park ve sosyal alan kazandıracağız.” ifadelerini kullandı.

“MESİRE ALANIMIZIN YAPIMINI TAMAMLADIK”

Silivri Belediyesi tarafından yapılan mesire alanının açılışının kısa zaman içerisinde gerçekleştirileceğini ifade eden Yılmaz, “Küçüksinekli Göleti’nin de içerisinde yer aldığı bir mesire alanımızın bütün tadilatlarını bitirdik. Bu hafta açılışını yapacaktık lakin İstanbul Valiliğinden yayınlanan ormanlık ve piknik alanlara girişi yasaklayan genelge nedeniyle açılışı erteledik. Bu yasağın nedeni dün Silivri’mizde irili ufaklı 6 adet yangının meydana gelmesi oldu. Bu yangınlardan bazıları Boşnak Bahçe, Ortaköy, Gümüşyaka, Değirmenköy ve KİPTAŞ 1’in karşısında meydana geldi. En büyüğü ise Selimpaşa’daki 40 dönüme yakın bir çamlığın olduğu alanda yaşandı. Yangınların meydana geliş sebebinin büyük çoğunluğu araba içlerinden yola atılan izmaritler veya anız yakımıdır. Bir kısmına ise semaver ve mangal yakan piknikçiler neden oldu. Bu konuda herkesi hassas olmaya davet ediyorum. İnşallah bu yasağın kalkmasıyla beraber mesire alanımızın açılışını gerçekleştireceğiz ve hem Silivrili hem de İstanbullu vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.” diye konuştu.

“FESTİVALLERİMİZE TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ DAVET EDİYORUM”

Silivri’nin geleneksel festivalleri hakkında bilgi vererek tüm vatandaşları festivallere davet eden Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’nin yöresel ürünlerinin, tarım ürünlerinin temasını oluşturduğu geleneksel festivallerimiz hakkında kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde 12’nci Ortaköy Börek Festivalimizi gerçekleştirdik. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, börek yarışmasında ödül alan hanımefendileri de kutluyorum. 24 Temmuz’da gerçekleştireceğimiz Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivalimize tüm Silivrilileri davet ediyorum. Sakiler Grubu bizlerle olacak. Festivalde topatan kavunları ve bamyalar yarışacak. 30 Temmuz’da Kavaklı’da Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’ni yapacağız. Güzel bir güreş olacağını umarak ata sporumuza gönül veren bütün güreşseverlerimizi bu organizasyona davet ediyorum. 12-13-14 Ağustos tarihlerinde de 60’ıncı Yoğurt Festivalimizi düzenlemiş olacağız. Sanatçılar Tan Taşçı, Zara ve Yıldız Tilbe konserleriyle Silivrililerle buluşacak. 20 Ağustos’ta Kadıköy’de Karpuz Festivalimizi düzenleyeceğiz. 27 Ağustos’ta Değirmenköy’de Domates Festivalimizi gerçekleştireceğiz. Bütün festivallerimizin bol kahkahalı, bol neşeli, temasına ve amacına uygun gerçekleşmesini temenni ediyor, tekrar tüm hemşehrilerimizi festivallere davet ediyorum.” dedi.