Hülya Avşar yeni şarkısı 'Sen Aşk Mısın' hakkında ilk defa konuştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Hülya Avşar yeni şarkısı 'Sen Aşk Mısın' hakkında ilk defa konuştu.

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  • 29.04.2022 22:21
  • Güncelleme: 30.04.2022 01:45
Hülya Avşar yeni şarkısı 'Sen Aşk Mısın' hakkında ilk defa konuştu
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Ayvalık’ta Magazin Muhabiri Turhan Karakoç’un sorularını cevaplayan Hülya Avşar, yeni şarkısı hakkında bilgiler verdi. Hülya Avşar “Sen Aşk Mısın? Ben kaçtım İstanbul’dan sana yakalandım. Sezgin Gezgin, Sezgi Erciyes ve Filiz Eroğlu üç kişi yazdı” dedi. Muhabirin Hülya Avşar’a “Bir şeyler mi çağrışım yaptı” sorusu üzerine “Beni çok etkiledi. Herkesi etkileyeceğini düşünüyorum” dedi. Konserlerin bayram ile başladığını ifade eden Hülya Avşar Bodrum ve Kıbrıs’ta sahne almaya hazırlanıyor. Avşar ikinci bir şarkının da hazırlıklarına devam ettiğini ve klip hazırlıklarının sürdüğünü ifade etti.

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İHA

SHA Editör
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