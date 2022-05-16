İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak kendisini Yargıtay Başsavcısı ve HSYK üyesi olarak tanıtarak dolandırmaya çalışan şüpheli yakalandı.

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  • 16.05.2022 12:24
  • Güncelleme: 16.05.2022 13:42
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu dolandırmaya çalışan şahıs yakalandı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dolandırıcının hedefi oldu. İmamoğlu’nu cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini HSYK üyesi B.B. olarak tanıtarak Antalya’da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedi. Aynı kişi bir süre sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu bir kez daha arayıp kendisini Yargıtay Başsavcısı H.E. olarak tanıtarak aynı talepte bulundu. İBB Başkanı İmamoğlu, kendisini bir dolandırıcının aradığını anlayarak savcılığa başvurdu. Ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İmamoğlu’nu arayan kişinin kimliğini tespit etti. 4 suç kaydı olan Hakan B. (52) gözaltına alındı. Hakan B.’nin sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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İHA

SHA Editör
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