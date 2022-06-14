İBB'den Haliç açıklaması: 'Haliç iyi durumda çok kötü değil'

İBB, Haliç'te meydana gelen koku, kirlilik ve renk değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, 'Haliç iyi durumda, çok kötü değil, öyle söyleyebilirim' dedi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 14.06.2022 16:29
  • Güncelleme: 14.06.2022 16:45
İBB'den Haliç açıklaması: 'Haliç iyi durumda çok kötü değil'
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Haliç’te son günlerde meydana gelen renk değişimi ve kötü kokuyu İhlas Haber Ajansı’nın gündeme getirmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) açıklama geldi. Konuyla ilgili yoğun çalışma başlattıklarını belirten İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Haliç’in hiçbir zaman gözyaşı gibi olmadığını ve durumunun da çok kötü olmadığını söyledi. Haliç’in dibinden çıkartılan çamur ise böyle görüntülendi.

“Koku sorunu bir anda çözülecek bir sorun değil”

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, “İstanbul’da su kalitesi çok önemli, Haliç de bizim yıllardır uğraştığımız bir yer. Haliç’in altına hem Alibeyköy’den, hem de Kağıthane Deresi’nden gelen çok ciddi bir dip çamuru var. Dipte birikerek sığlaşmaya neden oluyor. Havasız ortamda da koku başlıyor. Özellikle havanın ısınmaya başladığı zamanlarda koku daha da artıyor, suyun rengi değişiyor ve kötü bir görüntü oluşuyor. Tam da bunlar oluşmasın diye biz sürekli olarak Haliç’in dibinde dip tarama işlemi gerçekleştiriyoruz. Bunu da tarama gemisi ile yapıyoruz. Haliç’i sürekli tarıyoruz ve Haliç hiçbir zaman gözyaşı gibi olmadı. Haliç iyi durumda, çok kötü değil, öyle söyleyebilirim. Koku sorunu bir anda çözülecek bir sorun değil. Mevsimsel geçişlerde, havaların ısınmasıyla, güneşin gelişine göre bu alg patlamalarını yaşıyoruz. Ama bunlar belirli bir zamanda oluyor ve en fazla 1 ay içerisinde yok oluyor. Geçen yıl 65 bin metreküp dip çamuru temizledik. Burada yaklaşık 130 bin ton gibi bir temizlik çalışması yapıldı” diye konuştu.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

'Temaşamata' ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

‘Temaşamata’ ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

2
Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

3
Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Kaza içinde kaza

Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Kaza içinde kaza

4
13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu

13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu

5
Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak

Silivri’de kadınlar artı kart ile kazanacak

6
Afganlı sapık yakalandı

Afganlı sapık yakalandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Mali Müşavirlerden Asel'e destek

Mali Müşavirlerden Asel’e destek

DAHA FAZLA
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Yılmaz: 'Sizin dertlerinizle dertleniyorum'

Yılmaz: ‘Sizin dertlerinizle dertleniyorum’

Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak

Silivri’de kadınlar artı kart ile kazanacak

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Yeni muhtar mazbatasını aldı

Yeni muhtar mazbatasını aldı