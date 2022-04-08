İkazlara kulak asmayan sürücüler ocak söndürdü

Türkiye genelinde yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler ocak söndürmeye devam ediyor. 2022'nin ilk 3 ayında Türkiye'de meydana gelen 107 bin 750 trafik kazasında 394 kişi hayatını kaybetti, 53 bin 605 kişi yaralandı. Trafik ekiplerinin bir aylık denetimlerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 57 bin 314 sürücüye ceza yazıldı.

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  • 08.04.2022 10:16
  • Güncelleme: 08.04.2022 14:43
İkazlara kulak asmayan sürücüler ocak söndürdü
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Türkiye genelinde yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler ocak söndürmeye devam ediyor. 2022’nin ilk 3 ayında Türkiye’de meydana gelen 107 bin 750 trafik kazasında; 394 kişi hayatını kaybetti, 53 bin 605 kişi yaralandı. Trafik ekiplerinin bir aylık denetimlerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 57 bin 314 sürücüye ceza yazıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, geçtiğimiz Mart ayı dönemine dair kaza bilançosu çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Bir ay boyunca ülke genelinde 37 bin 227 kaza meydana geldi. Kazalarda 18 bin 991 kişi yaralanırken, 126 kişi hayatını kaybetti.

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Üç aylık dönemde ise 107 bin 750 trafik kazasında 394 kişi hayatını kaybetti, 53 bin 605 kişi yaralandı. Yeni yılın ilk 3 ayında meydana gelen kazalardan 36 bin 594’üne sürücü kusuru sebep olurken, 4 bin 141’ine yayalar davetiye çıkardı. Yolculuk kurallarına uymayan 769 yolcu da ölümlü ve yaralamalı kazaya sebep oldu. 3 aylık dönemdeki kazalardan bin 125’ine kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti. Alkol alıp direksiyon başına geçen 320 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı.

Bursa’da 20 can kaybı

Resmi verilere göre, yılın ilk 3 ayında Ankara’da 20, Bursa’da 20, İstanbul’da 32, ve İzmir’de 13 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Bin 449 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa’da, bin 964 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. Geçtiğimiz 3 aylık dönemde, Türkiye genelinde kuralları hiçe sayan 4 milyon 471 bin 785 sürücü ve yayaya ceza kesildi. Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 45 bin 785 sürücüye ceza yazıldı. Denetimlerde 287 bin 807 araç ise trafikten men edildi.

İHA

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