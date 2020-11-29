İşçi Servisi kaza yaptı: 8 yaralı
D-100 Karayolu Kamiloba mevkii Edirne istikametinde işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza,22:40 sıralarında D-100 karayolu Kamiloba mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Dikkatsizlik sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada servis minibüsü içerisinde bulunan 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan 3'ü Mimarsinan Devlet Hastanesine, 5 kişi de Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan servis minibüsü çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.
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