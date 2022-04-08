İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da işe yetişme telaşına kapılan sürücü, yayaya yol vermek için duraklayan otomobile arkadan çarpması sonucu yaralandı.

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  • 08.04.2022 08:00
  • Güncelleme: 08.04.2022 08:16
İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Tekirdağ Çorlu’da işe yetişme telaşına kapılan sürücü, yayaya yol vermek için duraklayan otomobile arkadan çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden Cengiz Atak idaresindeki 34 PB 5750 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanan yaya yol vermek için durakladı. Bu sırada aynı yönde seyreden Hakan Seyhan yönetimindeki 55 HC 788 plakalı hafif ticari araç, duraklayan otomobile arkadan çarptı.

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Kaza sonrası yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Seyhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

“Talihsiz ve üzücü bir kaza”

Kazanın aceleyle gelen dikkatsizlik sonucu olduğunu ifade eden otomobil sürücüsü Cengiz Atak, “Ben yayaya yol vermek isterken yavaşladım. Bu sırada arkadaş da işe yetişmek için aceleyle yola çıkmış ve bana arkadan vurdu. Üzücü ve talihsiz bir kaza yaşandı” diye konuştu.

İHA

SHA-Y
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