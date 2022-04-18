İŞKUR ile İstanbul Kent Üniversitesi protokol imzaladı

Protokol, Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük ve İŞKUR Hizmet Merkezi Şube Müdürü Semiha Yılmaz tarafından imzalandı.

İmzalanan protokole göre, öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan işbaşı eğitim programı gibi aktif işgücü hizmetleri dahilinde İŞKUR’un Kurs ve Programlarından yararlanabilmelerine imkân sağlanacak.

Ayrıca Protokol kapsamında, Üniversite bünyesinde oluşturulacak İŞKUR Kampüste stantlarında İŞKUR’da görevli İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla öğrencilere işgücü piyasası, Kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacak.

