Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Silivri'de bir depoya yapılan baskında eroin yapımında kullanılan yaklaşık 10 bin litre asetik anhidrit, bin 80 kilogram metamfetamin yapımında kullanılan kimyasal toz ile 350 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Elindeki maddelerle 5 bin 300 kilogram uyuşturucu imal ederek piyasaya sürme hazırlığında olan bir kişi ise kıskıvrak yakalandı.

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  • 26.04.2022 09:21
  • Güncelleme: 26.04.2022 11:19
Jandarmadan zehir tacirine suçüstü
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri S.E. isimli bir şahsın yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye getirttiği uyuşturucu madde ile uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal toz ve sıvı maddeyi depolamak için İstanbul’da yer aradığı bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucunda, şüphelinin uyuşturucu madde ve yapımında kullanılan kimyasal maddeleri Silivri’de bulunan bir depoya yerleştirdiği belirlendi.

Şüpheli suçüstü yakalandı

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Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekiplerince; S.E.’nin uyuşturucu madde üretimi yaparak, ürettiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde dağıtma hazırlığında olduğu, güvenlik güçlerine yakalanmamak için yerleşim yerlerinden uzak, insan hareketliliğinin olmadığı tenha bir noktayı seçtiği görüldü. Depoya operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, S.E.’yi suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramalarda; yaklaşık 10 bin litre asetik anhidrit, bin 80 kilogram metamfetamin yapımında kullanılan kimyasal toz ile 350 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

5 bin 300 kilogram eroinin piyasaya sürülmesi engellendi

Ele geçirilen 10 bin litre anhidrit maddesinden yaklaşık 4 bin 800 kilogram eroin, bin 80 kilogram kimyasal toz maddeden 500 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 5 bin 300 kilogram uyuşturucu maddesinin elde edilebileceği tespit edildi. Yakalanan S.E.; ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İHA

SHA Editör
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