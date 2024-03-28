İstanbul'da parkta çocuğa şişle saldırı tehdidi kamerada: 'Senin beynini patlatırım'

Kağıthane’de çocuğunun sokakta oynadığı esnada başka bir çocukla kavga ettiğini gören kadın, çocuğu şişle tehdit etti. Küçük çocuk, “Senin beynini patlatırım” diyerek üstüne gelen kadını, “Dur abla, bir kendine gel. Canım ablam, bir dakika. Senin yaşın başın kaç? Benden 20 yaş büyüksün” sözleriyle sakinleştirmek istedi. Korku dolu anlar bir başka çocuğun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre iki çocuk parkta top oynadığı esnada tartışma yaşadı. Çocuklardan birisi durumu annesine bildirdi. Bunun üzerine oğlunun kavga ettiği çocuğun yanına gelen kadın, elindeki şişle küçük çocuğa saldırmak istedi.

Kadından çocuğa “senin beynini patlatırım” tehdidi

Sinirli kadın, “Senin beynini patlatırım” sözleriyle çocuğun üstüne yürürken, diğer çocuklar yaşananları korku dolu gözlerle takip etti. Korkuyla eline taş alarak kendini savunmaya çalışan çocuk ise, “Dur abla, bir kendine gel. Canım ablam, bir dakika. Senin yaşın başın kaç? Benden 20 yaş büyüksün” diyerek kadını sakinleştirmek istedi.

Ailesine de saldırdı iddiası

İddiaya göre saldırıya uğrayan çocukların ailesi de sonrasında olay yerine geldi. Bunun üzerine iki aile arasında tartışma çıkarken, siniri geçmeyen kadının bu sefer çocuğun ailesine de bıçakla saldırdığı öne sürüldü. Olayın ardından çocuğun ailesinin emniyete giderek şikayette bulunduğu öğrenildi. Yaşananlar bir çocuğun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.