İstanbul'da Sırp modelin tecavüz oyununu polis bozdu

Beşiktaş’ta model arkadaşının doğum günü için 1.5 yıllık sevgilisiyle eğlence mekanına gelen Sırp model, gece sonunda otele birlikte gittiği adamdan bin dolar istedi. Adamın parayı vermeyerek otelden ayrılması üzerine kadın, hem paralarının çalındığını hem de tecavüze uğradığını belirterek emniyete şikayette bulundu. Beşiktaş polisinin kadının iftira attığını ortaya çıkarması üzerine gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

Olay, 17 Eylül Cumartesi günü saat 04.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sırp model Sladana Milojev (24) İspanyol model arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstanbul’a geldi. Genç model akşam saatlerinde sevgilisi D.E. (35) ile buluşarak, birlikte eğlence mekanına gitti. Burada eğlenen çift, ardından başka bir eğlence mekanına girerek eğlenmeyi sürdürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde kadının alkol nedeniyle sarhoş olması üzerine D.E., genç modeli kaldığı otele götürdü. Burada ikili, iddiaya göre genç modelin de rızasıyla cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra D.E. otelden ayrılmak isteyince genç model, iddiaya göre kendisinden bin dolar istedi. Adamın reddedip otelden ayrılması üzerine genç model, sabah saatlerinde tecavüze uğradığı ve 5 bin avro ile 2 bin lira parasının alındığı iddiasıyla emniyete giderek şikayette bulundu.

Çiftin samimi olarak otele girdiği anlar kamerada

Şikayet üzerine harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda çiftin samimi bir şekilde otele giriş yaptığı ve zorlama olmadan odaya girdikleri tespit edildi. Emniyette ifadesi alınan kadın, D.E. ile bir buçuk yıldır arkadaş olduğunu, olay günü gece saatlerinde buluştuklarını, bir gece kulübünde alkol aldıklarını, saat 02.50’ye kadar kendinde olduğunu, ondan sonrasını hatırlamadığını, ertesi gün 11.00 sıralarında kendine geldiğinde kalmış olduğu oteldeki odada tek başına olduğunu, üzerinin tamamen çıplak olduğunu, genital bölgesinde ağrı olduğunu, cüzdanında bulunan 5 bin avro ve 2 bin lira parasının olmadığını fark ettiğini, bunun üzerine D.E.’yi aradığını, otele kendisini kimin getirdiğini sorduğunda adamın ‘Ben getirdim’ dediğini, genital bölgesindeki ağrıdan dolayı D.E.’nin kendisine tecavüz ettiğini düşündüğünü ve paralarını çaldığını düşündüğünü söyledi.

“Kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdik”

İfadenin ardından D.E. devam eden çalışmalarda gözaltına alınarak emniyette ifadesi alındı. Adam ifadesinde, Sladana Milojev’in eski sevgilisi olduğunu, kendisine zaman zaman kendi rızası ile para verdiğini ancak herhangi bir ödeme almadığını söylediği öğrenildi. D.E., olay günü saat 23.20 sıralarında bir barda buluştuklarını, ardından başka bir mekana gittiklerini, saat 03.30 sıralarında ise Sladana Milojev’in konakladığı otele giderek kendi rızası doğrultusunda cinsel ilişkiye girdiklerini belirtti.

İftira atıldığı tespit edilen adam serbest bırakıldı

İlişkinin ardından kendisinin otelden ayrılmak istediği zaman kadının kendisinden bin dolar talep ettiğini, kendisinin bu parayı vermeyi kabul etmediğini söyleyen D.E., kendisini bu konu hakkında iki kere aradığını ancak para vermediğini söyledi. Adamın iddiaları kabul etmemesi üzerine polisin devam eden çalışmalarında, adamın ifadesinin doğru olduğu, kadının iftira attığı tespit edildi. Bunun üzerine olayla ilgili gözaltına tutulan D.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.