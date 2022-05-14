İstanbul'da son 24 saatte bin 352 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da kaçak göçmenle mücadele kapsamında son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda, çoğunluğu Afganistan, Pakistan ve Suriye kökenli bin 352 kaçak sığınmacı yakalandı. Son 16 ayda ise operasyonlarda 85 bin 352 göçmenin yakalandığı öğrenildi.

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  • 14.05.2022 20:53
  • Güncelleme: 14.05.2022 21:58
İstanbul'da son 24 saatte bin 352 kaçak göçmen yakalandı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul’da kaçak göçmenle mücadele kapsamında son 24 saatte düzenlenen operasyonlarda, çoğunluğu Afganistan, Pakistan ve Suriye kökenli bin 352 kaçak sığınmacı yakalandı. Son 16 ayda ise operasyonlarda 85 bin 352 göçmenin yakalandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yasadışı göçmenlere yönelik İstanbul’daki kilit ilçe ve mahallelerde, meydanlarda ve umuma açık alanlarda yapılan sıkı denetimlerde, 550’si Afganistan, 357’si Suriye, 173‘ü Pakistan ve geri kalan 272’si diğer ülke vatandaşı olmak üzere toplam bin 352 düzensiz göçmen daha yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildiği ve sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Son 16 ayda 85 bin 352 yabancı yakalandı

Öte yandan son yakalananlar ile birlikte son 16 ayda ülkeye illegal yollarla giriş yapan ve yasadışı olarak barınan kaçak göçmenlerin sayısı da gün yüzüne çıktı. İstanbul’daki sıkı denetimlerde 2021 yılında 61 bine yakın, 2022’nin ilk 4 ayında ise 24 bin 352 civarında olmak üzere toplam 85 bin 352 kaçak göçmenin yakalandığı ve ülkelerine geri gönderilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

SHA Editör
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