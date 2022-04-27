İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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  • 27.04.2022 06:19
  • Güncelleme: 27.04.2022 08:27
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, İl genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler narkotik köpekleri yardımıyla didik didik arandı. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerden biri de Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 575 sokakta bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki daire oldu. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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İHA

SHA Editör
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