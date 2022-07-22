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İstanbul Gençlik Oyunları ateşi 39 ilçede yanacak

Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İstanbul Gençlik Oyunları'nda heyecan katlanarak büyüyecek. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın imzaladığı protokol ile oyunlar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 39 ilçe gençlerinin katılımıyla yapılacak.

İstanbul Gençlik Oyunları ateşi 39 ilçede yanacak
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Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İstanbul Gençlik Oyunları’nda heyecan katlanarak büyüyecek. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın imzaladığı protokol ile oyunlar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 39 ilçe gençlerinin katılımıyla yapılacak.

İstanbul Gençlik Oyunları’nda yeni dönem için geri sayım başladı. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği ve kıyasıya mücadele ettiği organizasyonun bu yıl İstanbul’un tamamında yapılması için hazırlıklar başladı. Organizasyonun 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 39 ilçe gençlerinin katılımıyla düzenlenmesi amacıyla Başakşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

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“Bir yanda mücadele, diğer yanda dostluk”

Başakşehir Belediyesi’nin yeni hizmet binasında gerçekleştirilen protokol töreninde konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlerle ilgili planlanan ya da hayata geçirilen her projenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. İstanbul Gençlik Oyunları’nın artık İstanbul’un 39 ilçesinde yapılacağını ifade eden Başkan Yasin Kartoğlu, “5 sene önce başlayan Başakşehir Gençlik Oyunları’nın başarılı olması bize önderlik etmiş oldu. Kültür sanatın, sporun ve birçok branşın olduğu bu anlamlı projede gençlerimizin yer almasını istiyoruz. Bundan sonra da gençlerimiz için daha güzel projelere hep birlikte imza atacağız” diye konuştu.

39 ilçenin tamamına yayılacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da gençleri bütünleştiren İstanbul Gençlik Oyunları’nın yeni eğitim öğretim yılında yeniden başlayacağını belirtti. Başakşehir’deki spor kültürünün İstanbul’a yayılacağına dikkat çeken Yazıcı, “Geçen dönem Avrupa yakasında yapılan yarışmaları bu sene 39 ilçemizin tamamında yapacağız. Okulumuzun olduğu her yere, gencimizin olduğu her noktaya ulaşarak yapacağız. Belki de bir sonraki yarışmayı Türkiye genelinde yapacağız. Başakşehir’de çok ciddi spor alanları ve spor kültürü var. Biz de İstanbul’un her noktasında gençlerimize bu kültürü aşılayacağız” şeklinde konuştu.

Hedef 150 bin öğrenci

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı arasında imzalanan protokol çerçevesinde gençler 4 farklı kategoride kültür sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk kategorilerindeki 26 branşta mücadele edecek. 39 ilçedeki okulların yer alacağı organizasyona 150 bin gencin katılması bekleniyor. İstanbul Gençlik Oyunları, geçen yıl Avrupa yakasındaki 25 ilçeden 100 bin gencin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

İHA
Editör

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