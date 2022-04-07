İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

İstanbul'da saat 15:00'ten itibaren kuvvetlenecek Lodosla birlikte, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor. İBB, olumsuzluklara karşı alarm durumuna geçerken, vatandaşlardan da dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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  • 07.04.2022 14:44
  • Güncelleme: 07.04.2022 14:44
İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; öğleden sonra (15:00) rüzgârın güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetlenmesi (15-45km/s), beraberinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.
Avrupa yakası Boğaz çevresi ile Anadolu yakası genelinde etkili olması beklenen yağışların; Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde de kısa süreli ve kuvvetli (15-30kg/m2) olabileceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerine (20:00) kadar etkili olması beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu riskleri bulunuyor.

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İBB Ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alarm durumuna geçti. İstanbulluların da 15.00 – 20.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olması istendi.
 

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