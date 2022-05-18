İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: 'Bir savaştan zaferle çıktığımıza inanıyoruz'

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 'Hepimiz bir savaştan çıktık, zaferle çıktığımıza inanıyoruz. İnsan gücü olarak belki de dünyanın en özverili, en çalışkan insan gücüne sahip olduğunu bilerek bu Covid'de mücadeleye başladık ve mahcup da olmadık. Çünkü biz Covid'de dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabildiğimizi hem alt yapı hem insan gücü olarak gösterdik' dedi.

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  • 18.05.2022 15:19
  • Güncelleme: 18.05.2022 15:44
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: 'Bir savaştan zaferle çıktığımıza inanıyoruz'
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Hepimiz bir savaştan çıktık, zaferle çıktığımıza inanıyoruz. İnsan gücü olarak belki de dünyanın en özverili, en çalışkan insan gücüne sahip olduğunu bilerek bu Covid’de mücadeleye başladık ve mahcup da olmadık. Çünkü biz Covid’de dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabildiğimizi hem alt yapı hem insan gücü olarak gösterdik” dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) iş birliğinde "Hemşirelik Zirvesi: Küresel Sağlığı Güven Altına Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapım ve Hakları Saygı Gösterin" etkinliği düzenlendi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde gerçekleşen etkinliğe İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Merdiye Şendir ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Törende hemşirelerin pandemi döneminde kimi zaman ailesini bile görmeden büyük bir özveriyle çalıştığına dikkat çekildi.

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“Hepimiz bir savaştan çıktık, zaferle çıktığımıza inanıyoruz”

Türkiye’nin pandemi sürecinde başarılı bir sınav verdiğini ifade eden İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “Hepimiz bir savaştan çıktık, zaferle çıktığımıza inanıyoruz. Türkiye özellikle Covid’deki mücadelesiyle hem sağlık alt yapısı hem sağlık sistemi hem sağlık çalışanının büyük özverisi, çabasıyla esasında dünyaya örnek olacak bir mücadele verdik. Türkiye sağlık anlamında çok büyük gelişim süreci yaşadı. İnsan gücü olarak da belki de dünyanın en özverili, en çalışkan sağlık insan gücüne sahip olduğunu bilerek bu Covid’le mücadeleye başladık ve mahcup da olmadık. Hastaneleri dolaştığımda o cengaverlere, o kahramanlara bizzat şahitlik etmiş birisiyim. Evini, çocuğunu, annesini, babasını bırakarak misafirhanelerde, otellerde yurtlarda kalan sağlık çalışanları gerçekten bizim yüzümüzün akı oldu. İstanbul’da özel, kamu, üniversitede yaklaşık 45 bin hemşirelik mesleğini yapan arkadaşımız var. Sadece meslek yapmıyoruz biz, esasında bir sanat yapıyoruz. Kendi çocuğumuzu bırakıp başkalarının çocuğuna merhem olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Başkasının yaptıklarını takdir etme süreçlerini bitirdik”

“Belki eksiğimiz bu bizim” diyerek sağlık çalışanlarının özverili çabasının anlatılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Memişoğlu şöyle konuştu: “Biz başkasının yaptıklarını takdir etme süreçlerini bitirdik artık, bizler sağlıkta dünyanın lideri olup, önderi olacak hem alt yapıya hem bilgiye sahip bir toplumuz. Çünkü biz Covid’de dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabildiğimizi hem alt yapı hem insan gücü olarak gösterdik”

“Hemşire arkadaşlarımız mesleğimizin en cefakar, vefakar, şefkatlisi”

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hemşirelerin pandemi sürecinde gösterdiği büyük çaba ve fedakarlığın göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. Hemşirelerin hastalarla çok yakın ilişki içinde olduğuna dikkat çeken ve hemşirelere seslenen Prof. Dr. Yiyit, “Malumunuz bu haftayı Hemşirelik Haftası olarak kutluyoruz. Bu defaki bence bundan öncekilerden farklıydı sebebi şu; biz hemşire arkadaşlarımızı bizim mesleğimizin en cefakar, vefakar, şefkatlisi olarak tanımlarken bu pandemi yol yürüyüşünden sonra da sağlık ordusunun en kahramanları diye tanımlamaya başladık. Bu yükü üzerimizden attıktan sonra da eğer bir zafer konuşması yapacaksak bir zafer anıtı dikeceksek bunun en büyük kısmını da sizlere bırakmamız gerektiğinin farkındayız” diye konuştu.

İHA

SHA Editör
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