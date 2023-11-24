İTÜ GVO öğretmenlerinin hak arayışı devam ediyor, 50 gündür cevap alamadılar

Maaşlarına iyileştirme isteyen İTÜ GVO öğretmenleri yaklaşık 50 gündür cevap bekliyor. Bu süreçte kalem bırakma, alkış ve yönetim binasına sticker yapıştırma gibi eylemler düzenleyen öğretmenler taleplerine karşılık bulamadı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları’nda görev yapan öğretmenlerin, maaşlarının yetersiz kaldığı ve geçinemedikleri gerekçesiyle vakıf yönetimine yaptıkları zam talepleri karşılıksız kaldı. Yaklaşık 50 gündür hak arayışını sürdüren öğretmenler vakıf yönetimine karşı seslerini duyurabilmek amacıyla eylemler düzenledi.

Öğretmenler bu süreçte yönetime tepki olarak kalem bırakma eylemi, sticker yapıştırma ve alkış eylemi gerçekleştirerek taleplerini yineledi. Ancak vakıf yönetiminden hiçbir cevap alınamadı. Cevap alamasalar da eğitim vermeye devam eden öğretmenler ‘Biz mesleğimize aşığız’ mesajı verdiler.

“Öğretmenler Günü’nü keyifle kutlamak isterdik”

Açıklama yapan İTÜ GVO öğretmenleri 24 Kasım Öğretmen Günü’nü her zaman olduğu gibi öğrencileriyle kutlayacaklarını belirterek, “Haklarımız yense de, taleplerimiz değer görmese de meslek aşkımızdan ve öğrencilerimize bağlılığımızdan dolayı 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Ancak içimiz buruk ve hayal kırıklığı yaşıyoruz. Keşke güzel şartlar altında gönlümüzce kutlasaydık” dediler.

Taleplerini yinelediler

Temmuz 2023 için iyileştirme sözü verildiğini ve bu sözün tutulmaması üzerine öğretmenlerin temmuz ayından beri mağdur olduklarını beyan etmemize rağmen Aralık ayı sonunun işaret edildiğini belirten İTÜ GVO öğretmenleri “Öncelikle yoksulluk sınırının çok altında kalan maaşlarımızın iyileştirilmesini, yılda iki kez çift maaş uygulamasının bu eğitim öğretim döneminden başlamak üzere hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Ödenmeyen ek ders ücreti, nöbet ücreti, ders doldurma ücreti gibi ek ücretlerin ödenmesini talep ediyoruz. Daha önce uygulanan ancak kademeli olarak ve nedensiz bir şekilde düşürülen öğretmen çocuklarına uygulanan burs sisteminin tekrar düzenlenmesini istiyoruz” şeklinde isteklerini dile getirdiler.

Vakıf yönetiminin taleplerine karşılık vermemesi durumunda eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizen öğretmenler “Mücadelemizde kararlıyız, haklarımız alana kadar eylemlerimize devam edeceğiz.” dediler.