Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 97 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 87

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'n 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 97 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 87
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’n 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol’u 97-87 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Metro Enerji

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Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Burak Aktaş, Çağatay Taşkın

Fenerbahçe: Sevgi Uzun 10, Duygu Sözen, Natasha Howard 20, İdil Saçalır 3, Tilbe Şenyürek 2, Collier 23, Kayla McBride 24, Ayşe Yılmaz, Kitija Laksa 15

Başantrenör: Valerie Garnier

Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 13, Aaryn Wiley 15, Fatmanur Karakaş, Derica Hamby 32, Merve Arı, Ayşegül Aladağ, Damla Gezgin 11, Nazlı Gökdemir, Joyner Holmes 16

Başantrenör: Emre Özsarı

1. Periyot: 31-29 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 52-37 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 74-61 (Fenerbahçe lehine)