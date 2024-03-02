Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 97 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 87
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'n 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 97-87 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’n 27. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol’u 97-87 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Burak Aktaş, Çağatay Taşkın
Fenerbahçe: Sevgi Uzun 10, Duygu Sözen, Natasha Howard 20, İdil Saçalır 3, Tilbe Şenyürek 2, Collier 23, Kayla McBride 24, Ayşe Yılmaz, Kitija Laksa 15
Başantrenör: Valerie Garnier
Melikgazi Kayseri Basketbol: Claudia Cuic 13, Aaryn Wiley 15, Fatmanur Karakaş, Derica Hamby 32, Merve Arı, Ayşegül Aladağ, Damla Gezgin 11, Nazlı Gökdemir, Joyner Holmes 16
Başantrenör: Emre Özsarı
1. Periyot: 31-29 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 52-37 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 74-61 (Fenerbahçe lehine)