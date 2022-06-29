Kadınlar plajında sona yaklaşıldı
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın kadınlara söz verdiği ve kısa bir süre önce yapımına başlanılan kadınlar plajının yapımı aralıksız devam ediliyor.
Kadir Has Üniversitesinin önünde, Silivri Belediyesi tarafından imalatına başlanan kadınlar plajı içerisinde tuvaletler, soyunma odaları, kabinler bulunuyor. Kadınların rahatlıkla denize girebileceği plajın yapımına gelen talep doğrultusunda başladıklarını belirten Başkan Volkan Yılmaz, çalışmaları en kısa sürede tamamlanıp kadınlara söz verdikleri hizmeti kazandıracaklarını belirtti.
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