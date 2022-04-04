KAGİD'te yeni üye çalışmaları
Öznur Kırkıcı ve yönetimi ile yeni bir döneme giren Silivri Kadın Girişimciler Derneğinde üye çalışmalarının genişletilmesi çalışmaları hız kazanarak devam ediyor.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y
Silivri Kadın Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Öznur Kırkıcı Başkanlığında aday üye ziyaretleri kapsamında; Silivri Özel Aydede Anaokulunun sahibi Emine Sezginer, Serin Civata Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi'nin Gülşah hanım ve kızı Gülce hanım, Dedemin Mahsulü girişiminin sahibi Alev Taşkın'ın iş yerlerine misafiri oldular.
Silivri'deki kadın girişimcileri dernek çatısı altında birleştirmeyi amaç edinerek 10 yıl önce kurulan KAGİD, yeni dönemde üye sayısında ciddi bir artış hedefleyerek faaliyetlerini sürdürüyor. Hürhaber
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