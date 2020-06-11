Ahlaksızlıkların anası, tembelliktir!

Rızık temini için çalışmak!

Dervişin biri gezerken ayaksız bir tilki gördü, hayrete düştü. ”Nasıl yaşar bu hayvan, ne yer, ne içer?” diyerek, Allah’ın lütfuna hayran oldu.

Derken bir aslan çıkageldi, ağzında çakal taşıyordu. Görkemli ve korkunç hayvan avının bir kısmını yedi, doyunca kalanını bırakıp gitti. Tilki artığa doğru sürünerek yaklaştı ve afiyetle yiyip karnını doyurdu.

Tilkinin yiyeceğinin ayağına geldiğini gören derviş, kendi kendine: “Bir tilkinin rızkını rızkını ayağına gönderen Allah, benimkini neden göndermesin?” diyerek, çalışmasına gerek olmadığını, bir köşeye çekilip oturabileceğini düşündü.

Düşündüğü gibi de yaptı:” Rızkım Allah’ın görünmeyen hazinesinden gelir, gayret etmem gerekmiyor” diyerek beklemeye başladı. Bekledi, bekledi… Ne gelen ne giden…

Günler geçip gitti. Derviş zayıfladı, eridi, bir deri bir kemik kaldı. Güçsüz ve bitkin bir haldeyken, bulunduğu mescidin mihrabından bir ses duydu:

“Ey tembel adam! Diyordu ses, ”Kendini ayaksız bir tilkiye benzeterek neden miskin miskin oturuyorsun? Kalk yırtıcı aslan ol! Başkasının artığına göz dikmeyi bırak. Sana yakışan artık yemek değil, artık bırakmaktır! Gücüyle aslan gibi ol! Başkasından yiyecek beklenir mi?

Haydi kalk! Kolları sıva! Çalış ve rızkını kazan! Hem kendin ye hem muhtaçlara yedir! Kalk!

Evet dostlar; Boş oturmak pas gibidir, insanı çalışmaktan daha çabuk eskitir. Hani işlemeyen demiri kendi pası mahveder ya insanın da tembelliğe alışması onu “Bir sofrada yüz derviş ”kitabından okuyup, sizinle paylaştığım bu hikâyede ki dervişin örneği gibi mahveder…

Bugün günlerden Perşembe. Bir buçuk saat sonra mübarek Cuma akşamına geçmiş olacağız. Bayramdan şekerlerimiz kaldıysa, koyalım onları ceplerimize,takalım maskelerimizi ve oturduğumuz mahalle site her neresiyse, etrafta oynayan çocuklara verelim, onlara güzel sözler söyleyerek gülümseyelim…

Çocukların masumluğu sarsın evreni…

Sevgi ve merhametle kalın…

Chenay Kobak